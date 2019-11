Dolomiti Superski | tutte le novità della stagione 2019-20

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 7 novembre 2019) Non c'è dubbio. Ilè uno dei posti più belli al mondo dove praticare lo sci e gli sport invernali. Bello e vasto, con i suoi 450 impianti di risalita, che coprono 1200 chilometri nelle 12 zone sciistiche comprese tra Trentino, Sud Tirolo evenete, tutti usufruibili con un unico chip-skipass. Harald Wisthaler, quando parte la nuovaIl countdown all;aperturanuovaè iniziato: il 30 novembre apriranno i primi comprensori (Cortina, Plan de Corones, Carezza, Arabba, 3 Cime, Fiemme, S. Martino, Passo Rolle, San Pellegrino e Civetta) e gli altri per il ponte dell;Immacolata.che culminerà a marzo con la disputa delle finali di Coppa del mondo di sci a Cortina, «quale test e preludio in vista dei Mondiali», ha detto Valerio Giacobbi, ad di Fondazione Cortina 2021, ...

DolomiticXp : RT @CorriereAlpi: Sopra i 1500 c’è già la neve Dolomiti Superski è pronto - Elisamazzetto : RT @mattinodipadova: Sopra i 1500 c’è già la neve Dolomiti Superski è pronto - andalo49 : RT @tribuna_treviso: Sopra i 1500 c’è già la neve Dolomiti Superski è pronto -