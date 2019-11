Dispositivi antiabbandono seggiolini Da oggi sono legge | multe fino a 326 euro

Fonte : ilsussidiario

(Di giovedì 7 novembre 2019): da. Previstead un massimo di 326a chi non si adegua

dietnam : La cosa migliore: non ci sono disponibili in Italia abbastanza dispositivi antiabbandono per tutti i bambini sotto… - claudioaiello2 : RT @paola_demicheli: Dispositivi antiabbandono, la legge entra in vigore oggi 7 novembre - pino_nostro : RT @Mr_JohnCarter: Ma si può fare partire un obbligo in 24h senza che ci siano in vendita abbastanza dispositivi omologati?Senza incentivi… -