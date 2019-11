Den | il ristorante dell’estrema accoglienza

Roma - chiuso per 5 giorni per irregolarità il ristorante 'Denunciato' dalle due giapponesi : A 24 ore dalla denuncia pubblicata sul quotidiano Il Messaggero, la polizia locale di Roma è intervenuta: il ristorante protagonista della vicenda è stato obbligato a chiudere per cinque giorni, dopo le accuse di due turiste giapponesi. Le giovani, lo scorso 4 settembre, si erano viste consegnare un conto di 429 euro e 80 centesimi al termine del pasto: le clienti avevano regolarmente pagato, per poi raccontare la loro storia sui social, con ...

Il figlio di Bossi non paga il conto al ristorante. Denunciato dal ristoratore : Una denuncia per insolvenza fraudolenta a carico di Riccardo Bossi, figlio maggiore dell’ex leader della Lega Nord Umberto Bossi. A sporgerla è stato un ristoratore fiorentino. Ne dà notizia oggi il quotidiano La Nazione. Secondo quanto riferisce il quotidiano, Riccardo Bossi sabato scorso, in compagnia di una ragazza, ha cenato in un ristorante in piazza Beccaria e, al momento di pagare il conto, una sessantina di euro, si ...