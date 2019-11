Delrio | Sull' Ilva l' esecutivo si gioca tutto La Lega | Il governo

Fonte : blogo

(Di giovedì 7 novembre 2019) Graziano, capogruppo del PD alla Camera, ha parlato oggi in aula dopo l'intervento del ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, che ha riferito una informativa urgente sul caso ex-ArcelorMittal. Secondo il deputato dem:"Taranto è il futuro di questoe questodeveresu Taranto"Poi ha aggiunto:"Propriondoe periferie possiamo aprire una stagione nuova, una stagione diversa. Taranto è la speranza di questo paese. Noi ci siamo, non lasceremo morire questa speranza"Di tutt'altro tenore l'intervento del capogruppo alla Camera della, Riccardo Molinari, il quale ha detto che il suo partito "difenderà il lavoro perché è un obbligo costituzionale, ma ilfinisce qui". Molinari, in particolare, ha detto:"Ci sono momenti nella storia del paese in cui bisogna mettere davanti alcuni valori e fare delle ...

baioni_marco : @graziano_delrio Sull'Ilva può cadere il Governo? - fisco24_info : Per il Pd il governo si gioca tutto su Taranto: 'Taranto è il futuro di questo governo. Questo governo deve giocare… -