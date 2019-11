De Sousa Santos | il padre del World social forum chiama le ‘Sinistre del mondo’

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019) Il 20 maggio erano stati accolti sulle note di Bella Ciao e dell’Internazionale. Ad applaudirli, cittadini alle prese con il problema della casa, con la criminalità, con il degrado. “È sbagliato accorgersi dell’esistenza delle periferie solo quando ci sono casi di cronaca”, sentenziava Nicola Zingaretti. Ma era esattamente quello che era accaduto. Pochi giorni prima Casapound aveva portato a via Satta qualche decina di militanti per protestare contro l’assegnazione di una casa popolare a una famiglia rom. “Vi tiriamo una bomba”, la cosa più carina che erano riusciti a dire. “Ti stupro, troia” aveva gridato uno dei loro in faccia a una madre che arrivava con una bambina in braccio, scortata dalla polizia. Allora il Pd si era risvegliato e aveva annunciato la riapertura della sezione, chiusa da anni. Accadeva a Casal Bruciato, Roma ...

