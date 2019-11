Dazi | accordo tra Cina e Usa per una “riduzione graduale” delle tariffe

Dazi - Cina d’accordo con Usa per riduzione graduale : Dopo mesi di tensione, e dopo che due giorni fa gli Stati Uniti hanno annunciato il primo gesto di distensione, Pechino è pronta al dialogo con l’amministrazione Trump che ha innescato la guerra commerciale

Dazi Usa-Cina : sì a "accordo di massima" : 22.06 "Intesa in linea di principio" tra Cina e Stati Uniti sui temi principali dell' accordo commerciale. Il vice primo ministro cinese, He, al telefono con il rappresentante per il commercio Usa, Lighthizer, e il segretario del Tesoro, Mnuchin, ha avuto "discussioni serie e costruttive per affrontare le preoccupazioni fondamentali", ha riferito il ministero del Commercio cinese. E il Wto, organizzazione mondiale del commercio, ha autorizzato ...

Michel Barnier : con Londra vogliamo un accordo a Dazi zero - ma c’è poco tempo per negoziare : Anticipiamo alcuni contenuti dell’intervista che uscirà domani su La Stampa al negoziatore capo europeo per l’uscita del Regno Unito dalla Ue

Cdp - c’è l’accordo tra le FonDazioni : Gorno Tempini sarà presidente : Le Fondazioni, azioniste di minoranza della Cassa Depositi e Prestiti, hanno trovato l’accordo sul prossimo presidente: sarà Giovanni Gorno Tempini, già ad della Cassa dal 2010 al 2015. L’attuale presidente, Massimo Tononi, si dimetterà dopodomani.

Trump riceve Mattarella alla Casa Bianca. Scontro sui Dazi - il Capo dello Stato : «Accordo subito». Il presidente Usa : «Italia paghi di più alla Nato» : «I rapporti con l'Italia sono ottimi, non sono mai stati così buoni». Lo ha detto Donald Trump allo Studio Ovale accogliendo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella,...

Borse asiatiche in rialzo dopo il primo accordo sui Dazi Usa-Cina : I mercati finanziari si lasciano alle spalle una settimana all’insegna della propensione al rischio caratterizzata da

Dazi - Trump esulta per accordo con Cina : 4.38 "Se un accordo va bene alla Cina e agli Usa va bene al mondo".Così Trump esulta per la parziale intesa raggiunta con la Cina sulla guerra commerciale dei Dazi. Ancora non si conoscono i dettagli dell'accordo ma alla base c'è lo stop all'escalation dei Dazi tanto che gli Usa martedì non li aumenteranno,come previsto,dal 25 al 30% su 250mld di export cinese.La Cina in cambio incrementerà le importazioni di prodotti agricoli Usa acquistando ...

Dazi - Coldiretti : “Dopo l’accordo Usa Cina - adesso tocchi Ue” : Dopo l’accordo sui Dazi trovato dagli Stati Uniti con la Cina adesso si trovi una soluzione anche per la Ue con l’Italia che è fra i paesi colpiti dalla decisione del presidente americano Donald Trump di mettere tariffe aggiuntive per 7,5 miliardi di dollari sui prodotti in arrivo dall’Europa. E’ quanto ha dichiarato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini al Forum internazionale dell’agricoltura a Cernobbio, al quale hanno partecipato ...

Gli Stati Uniti hanno annunciato una prima parte di accordo con la Cina per mettere fine alla guerra dei Dazi : Venerdì sera il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una prima parte di accordo raggiunto con la Cina per mettere fine alla guerra commerciale cominciata l’anno scorso e portata avanti a colpi di dazi e tariffe. Si tratta

Dazi - Trump annuncia : «Raggiunto sostanziale accordo con la Cina» : La prossima settimana non scatteranno gli aumenti americani delle tariffe dal 25 al 30%. In cambio aperture cinesi sulla finanza e sulle valute. Dall'intesa restano fuori i punti più controversi sulla proprietà intellettuale

