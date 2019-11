Dai tumori alle malattie cardiache | dal peso alle ossa | cosa succede davvero al corpo se

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) Quando si riduce il consumo di sale, accadono diverse cose interessanti alumano. Il sale è uno degli ingredienti più importanti quando si tratta di cucinare piatti gustosi, ma anche per conservare i cibi per lunghi periodi di tempo. Ma consumare troppo sale può creare un’ampia varietà di rischi per la salute, quindi è bene cercare di ridurne il consumo fino a quantità salutari. Ecco quali cambiamenti fisici aspettarsi quando si riduce il consumo di sale. Calo della pressione sanguigna Mangiare cibi troppo salati, come fast food, patatine fritte, popcorn, è dannoso per la salute. Esiste, infatti, un forte collegamento tra le quantità di sale consumate e i valori della pressione sanguigna. “Il sodio è collegato all’ipertensione molto strettamente. Quando si assume troppo sale, ilcerca di regolarlo trattenendo più acqua all’interno del. Di conseguenza, si crea una ...

