Da oggi è obbligatorio nelle nostre auto Multe da 81 a 326 euro per chi ne è sprovvisto

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 7 novembre 2019) Si è trattato di un vero e proprio colpo di scena che nessuno o comunque pochissimi si aspettavano. Un chiaro segnale che ci fa capire che legiferare in fretta si può. Per chi non lo sapesseè entrato in vigore l’obbligo di montare sulleche trasportano dei bambini fino a 4 anni di età un dispositivo anti-abbandono. Questi dispositivi, che possono essere integrati all’interno dei seggiolini permobili stesse oppure indipendenti e acquistabili a parte, servono per evitare che i bambini possano essere accidentalmente dimenticati in. Ieri il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato che per ridurre la spesa per l’acquisto di seggiolini anti-abbandono o di dispositivi a parte per le famiglie, è stato istituito un fondo apposito nel Decreto Fiscale: il contributo economico sarà di 30per ogni sistema anti-abbandono acquistato. Nei ...

