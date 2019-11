Cup of China 2019 | Grand Prix pattinaggio artistico 8 novembre | orari delle gare e

Fonte : oasport

(Di giovedì 7 novembre 2019) Mancano poche ore all’inizio della Cup Of, quarta tappa del circuito ISU-2020 didi figura, al via a partire dalle ore 8:30 italiane di venerdì 8. Nella prima parte della giornata inaugurale, dove andranno in scena come di consueto i segmenti più brevi, a rompere il ghiaccio saranno i danzatori, con Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov intenzionati a prendere il largo rispetto agli inseguitori Madison Chock Evan-Bates. Nella gara successiva, quella individuale femminile, la favorita Anna Shcherbakova si confronterà con le agguerrite Elizaveta Tuktamysheva e Young You, a caccia dei primi due posti per staccare il pass per la Finale. Nella lotta potrebbe però inserirsi anche Satoko Miyahara, al debutto nel circuito. La seconda parte sarà particolarmente interessante per i colori azzurri: alle 12:05 infatti comincerà lo short program ...

