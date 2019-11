Crotone | divieto di dimora per il sindaco Ugo Pugliese “Irregolarità su affidamento

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019) Ha già lasciato la città Ugo, ildidestinatario di un provvedimento dididisposto dal giudice per le indagini preliminari. Il primo cittadino calabrese risulta indagato in un’inchiesta della procura per il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Al centro dell’indagine c’è l’irregolarità sull’in gestione a società private della piscina olimpionica comunale tra i rappresentanti del Comune die alcuni soggetti appartenenti al Consorzio sportivo Daippo, cui nel dicembre del 2018 era stata affidata direttamente la gestione della piscina comunale, ci sarebbe stato “un vero e proprio accordo collusivo attraverso trattative clandestine fatte di incontri privati e nascosti lontani dalle sedi ufficiali”. Le indagini sono state condotte dalla polizia. La misura del ...

