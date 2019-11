Cottarelli | «Le bufale anche su di me | la politica e Breaking Bad»

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 7 novembre 2019) «Da interista lo capisco: diamo sempre la colpa all’arbitro, accusandolo di favorire gli altri. Che si tratti di una partita, o di una crisi economica: l’arbitro Bce favorisce la Germania, il Fondo Monetario favorisce la Francia, e così via». Purtroppo non è così, e Carlo, economista italiano, ha deciso di spiegarlo facile nel suo Pachidermi e pappagalli (Feltrinelli, pagg. 272, euro 16), libro in cui mette in fila e smonta metodicamente Tutte lesull’economia a cui continuiamo a credere. Sono mezze verità, indulgenti autoconvinzioni, secche bugie che negli ultimi anni hanno attecchito tra la popolazione italiana. Qualcuna a caso: «La Bce finanzia il governo tedesco in gran segreto; il Portogallo è uscito dalla crisi aumentando il debito pubblico; non si assumono giovani perché non vanno in pensione i vecchi». Qual è la bugia più grossa? «Forse quella che le ...

feltrinellied : 'Le bufale (anche su di me), la politica e Breaking Bad' intervista a @CottarelliCPI su #Pachidermiepappagalli il s… - AS3691 : RT @LaStampa: Carlo Cottarelli spiega i motivi della diffusione in Italia delle fake news. - LaStampa : Carlo Cottarelli spiega i motivi della diffusione in Italia delle fake news. -