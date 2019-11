“Cosa le ho detto prima che morisse” Nadia Toffa | il racconto struggente di mamma

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 7 novembre 2019)se ne è andata il 13 agosto 2019. Aveva da poco compiuto 40 anni e aveva una gran voglia di vivere nonostante la malattia. Nonostante il dolore, le cure, le sofferenze. L’Italia intera è rimasta scioccata di fronte alla morte della determinatissima “iena”, una che stava sempre dalla parte dei deboli, che non accettava le ingiustizie, che lottava contro i cattivi. Se ne è andata troppo presto,. Ma, nonostante la sua giovane età, ha lasciato tanto a questa terra. Lo sa bene suaMargherita che, povera donna, sta soffrendo da pazzi. Il suo è un dolore profondo, insopportabile, continuo. EppureMargherita si è fatta forza e ha realizzato l’ultimo sogno della figlia. E ha pubblicato il libro ‘Non fate i bravi’ che contiene le ultime memorie di. Il libro sarà in libreria dal 7 novembre.Margherita, in una lunga intervista al settimanale ...

CarloCalenda : Io non so se Mittal sia alla ricerca di un alibi o meno. Quello che so è che in questa dichiarazione di giugno avev… - Linkiesta : Di fronte alla catastrofe dell’Ilva, alcuni esponenti del #Pd hanno detto la cosa più intelligente che si possa dir… - matteosalvinimi : Il ministro ai trasporti del Pd: “Le tasse calano.. e comunque non aumentano!” Ma come, il suo governo ha detto ch… -