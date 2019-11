Coppa Libertadores | la finale River-Flamengo spostata a Lima | sempre il 23 novembre

River Plate-Flamengo : la Finale della Coppa Libertadores su DAZN sabato 23 novembre : A Santiago del Cile, sui cui però grava l’incognita della rivolta sociale che sta attraversando il Cile, l'ultimo atto della Coppa Libertadores 60ª edizione. L'Estadio Nacional si appresta ad ospitare River Plate-Flamengo , la prima Finale a partita unica nella storia della massima competizione sudamericana per club. La Conmebol, per ora, conferma la sede della Finale e assicura che non verrà modificata, ma tutto dipenderà dall'evolversi della ...

Coppa Libertadores – Il Superclasico al Boca Juniors - ma il River Plate vola in finale : Il Boca Juniors trionfa nella semifinale di ritorno della Coppa Libertadores, ma in finale ci va il River Plate Serata amara per il Boca Juniors di De Rossi: gli Xeneizes hanno trionfato, stanotte, col punteggio di 1-0, nella semifinale di ritorno della Coppa Libertadores contro il River Plate. Il successo nella partita di stanotte della Champions League sudamericana non è però sufficiente al Boca per staccare il pass per la finale. I ...