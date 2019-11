Con Honda ti senti Marquez tutti i giorni

Marc Marquez - MotoGP : ”Voglio Continuare per molti anni in Honda - questa è la mia famiglia” : Marc Marquez è stato autore di una stagione da sogno che l’ha portato a vincere il suo ottavo Mondiale. La superiorità del pilota spagnolo è stata evidente e nessuno dei suoi avversari è riuscito ad impensierirlo nella lotta al titolo. Tutto ciò è stato possibile anche grazie alla sua Honda, probabilmente la moto migliore. Marquez in un’intervista rilasciata a Marca ha raccontato dei suoi progetti futuri, rassicurando i tifosi della ...

MotoGp – Jorge Lorenzo in difficoltà Con la Honda - Crutchlow schietto : “avevo avvertito il team” : Cal Crutchlow non nasconde il suo sincero parere sulla situazione di Jorge Lorenzo alla Honda: le parole del britannico del team LCR Qualche settimana fa hanno fatto il giro del web le parole di Cal Crutchlow sull’arrivo di Zarco alla Honda, precisamente nel suo team, LCR, al posto di Nakagami. Adesso, dopo il Gp della Malesia, il britannico ha invece analizzato la situazione di Jorge Lorenzo e le sue difficoltà riscontrate al primo ...

Superbike : Leon Haslam firma Con la Honda per il 2020 - sarà compagno di Alvaro Bautista : Leon Haslam rimarrà nel Mondiale Superbike anche nel 2020. Il veterano britannico della categoria, dopo essere stato scaricato da Kawasaki dopo una sola stagione, ha trovato un accordo con Honda per il prossimo campionato in cui sarà compagno di squadra dello spagnolo Alvaro Bautista. Per il 36enne nativo di Ealing si tratta di un ritorno alla Honda dopo le esperienze dei bienni 2008-2009 e 2013-2014 in cui è stato in grado di raccogliere ...

MotoGp – Lorenzo fa chiarezza : “Honda ha scartato l’idea di un ritorno al motore 2018. E sul cambio Con Nakagami…” : Jorge Lorenzo parla dell’idea, studiata con Honda, di tornare al motore 2018: ipotesi scartata, così come la possibilità di un cambio moto con Nakagami Solo un 17° posto per Jorge Lorenzo al termine delle FP2 del Gp della Malesia. Nonostante qualche miglioramento, il pilota maiorchino conferma le solite difficoltà riscontrate in stagione e amplificate dai ben noti problemi fisici. Lorenzo ha commentato così la giornata odierna: “è ...

MotoGP - Jorge Lorenzo continuerà Con Honda nel 2020? Cecchinello : “Rapporto in crisi con la squadra - potrebbe smettere” : La stagione di Jorge Lorenzo nel Mondiale MotoGP è fallimentare: ha raccolto appena 23 punti, non ha mai conquistato una top ten, nell’ultima gara in Australia ha pagato oltre un minuto di distacco dal compagno di squadra Marc Marquez, in Giappone è rimasto lontanissimo dai big rendendosi protagonista di una prova da incubo di fronte ai propri capi. L’approdo in Honda non ha sorriso allo spagnolo che non ha mai trovato il ...

MotoGp - Marquez insaziabile : “la fame della Honda è Contagiosa. La caduta di Viñales? Non me ne sono accorto” : Lo spagnolo ha analizzato la vittoria ottenuta a Phillip Island, soffermandosi sulla battaglia con Viñales e sulla sua fame di successi Cinquantacinque vittorie in MotoGp, superando anche Mick Doohan, ottantuno in totale con quattordici podi consecutivi in stagione e diciassette gare in testa. Numeri pazzeschi quelli di Marc Marquez, che continua a dominare in lungo e in largo il Mondiale di MotoGp, dopo averlo vinto aritmeticamente in ...

MotoGp – Jorge Lorenzo e quel rapporto di amore e odio Con la Honda : “potrebbe avere un altro tipo di comportamento - ma…” : Jorge Lorenzo fiducioso ma consapevole delle difficoltà: il maiorchino cerca di spronare ancora una volta il team Honda E’ andato in scena ieri mattina il Gp del Giappone di MotoGp: Marquez si è confermato imbattibile, andando a prendersi una vittoria speciale davanti al pubblico della Honda, alla quale è riuscito a regalare il titolo Costruttori, conquistato da solo. 17° invece Jorge Lorenzo, ancora in serie ...

F1 - Max Verstappen : “Posso puntare al Mondiale con Red Bull. Il rapporto Con Honda richiede tempo” : Max Verstappen sta disputando un’ottima stagione in Formula Uno, ha vinto due Gran Premi e ha sempre regalato spettacolo al volante della sua Red Bull. L’olandese non ha però tra le mani una vettura con cui competere per il titolo iridato, è un talento indiscusso che ha davanti a sè un futuro radioso e che ha tutti i mezzi per poter competere per il bersaglio grosso. Il contratto del 22enne con la scuderia austriaca scadrà al termine ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Ducati - gap troppo grande nei Confronti del duo Marquez-Honda. Uno sviluppo non in linea Con le aspettative : Doveva essere il circuito più favorevole di quest’ultimo scorcio di campionato ed invece il Twin Ring Motegi non ha regalato le soddisfazioni sperate alla Ducati, che si è dovuta accontentare di una terza posizione raccolta da Andrea Dovizioso. Il 33enne forlivese ha sofferto nella prima parte del Gran Premio del Giappone 2019, rimanendo a fatica in scia al gruppo degli inseguitori guidato da Franco Morbidelli e Jack Miller per poi uscire ...

MotoGp – Jorge Lorenzo sempre più deluso - ancora una frecciata alla Honda : “è ben Consapevole di dove deve migliorare la moto” : Jorge Lorenzo sincero dopo le qualifiche del Gp del Giappone: le parole del maiorchino della Honda Sembra non migliorare la situazione di Jorge Lorenzo in questa stagione così difficile al suo primo anno in Honda. Se negli ultimi giorni il maiorchino non ha nascosto la sua frustrazione, dopo il 19° posto in qualifica in Giappone il pilota della Honda ha confermato le sue sensazioni negative. “In condizioni miste ero davvero in ...

Jorge Lorenzo MotoGP - GP Giappone 2019 : “Non sto bene Con la moto - Honda sa dei problemi. ll prossimo anno…” : Jorge Lorenzo non riesce davvero a dare un senso alla sua stagione che si sta rivelando sempre più complicata in sella alla Honda, lo spagnolo non è andato oltre il 19esimo posto nelle qualifiche del GP del Giappone e domani si preannuncia una gara molto complessa per l’iberico che prosegue nel proprio calvario. Jorge Lorenzo ha analizzato la situazione ai microfoni di Marca: “Non sarò nè il primo nè l’ultimo a ottenere ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Johann Zarco Con la LCR Honda negli ultimi 3 GP. Un “test” per poi prendere il posto di Lorenzo? : Ha animato il paddock la notizia dell’arrivo nel Team LCR Honda di Johann Zarco. Il francese, appiedato dalla KTM, è in cerca di una sistemazione nel prossimo futuro e, visto l’infortunio del giapponese Takaaki Nakagami, avrà la sua chance nelle ultime tre apparizioni del Mondiale 2019 di MotoGP sulla moto nipponica. Una storia che però potrebbe non essere solo frutto della necessità ma anche un progetto a lunga scadenza. Non è un ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : la stagione fallimentare di Jorge Lorenzo. Un feeling mai nato Con la Honda ed il Confronti umiliante Con Marquez : Mancano quattro appuntamenti alla conclusione del Mondiale MotoGP 2019. La stagione, dopo il trionfo di Marc Marquez, non ha più spunti di interesse particolari in questo suo ultimo scorcio. Alcuni piloti cercheranno gloria e, se possibile, qualche successo di tappa. Ce n’é uno, invece, che non vede l’ora che tutto questo si conclusa. Jorge Lorenzo sta segnando nel calendario, tacca dopo tacca, l’avvicinamento al Gran Premio di ...