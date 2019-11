Come e cosa si mangia nello spazio?

Seggiolini antiabbandono obbligatori dal 7 novembre : cosa si rischia - Come cautelarsi : Colpo di scena: invece che il 6 marzo 2020, l’obbligo di Seggiolini auto antiabbandono per bambini fino a quattro anni scatta già il 7 novembre. Lo ha deciso improvvisamente il ministero dell’Interno. Ora parte la corsa ad acquistare il dispositivo di allarme o un seggiolino che ne sia dotato. E si rischia di scegliere un prodotto non a norma. Chi non si adegua, invece, rischia non solo sanzioni: il peggio può accadere in caso di incidente

Istanze Online Miur : a cosa serve - Come iscriversi - contatti utili : Istanze Online Miur è un nuovo servizio messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che agevola il personale scolastico e coloro che aspirano a lavorare a scuola nella presentazione delle domande Online per i principali procedimenti amministrativi. In questo articolo vediamo le principali funzionalità della piattaforma e come registrarsi. Forniamo inoltre riferimenti ai documenti forniti dal ...

Charles Leclerc F1 - GP Stati Uniti 2019 : “Non so cosa sia successo nel primo stint - gara Come in Ungheria” : Charles Leclerc chiude con il morale basso il Gran Premio degli Stati Uniti 2019 di Formula Uno. Il monegasco, infatti, taglia il traguardo al quarto posto con un distacco di quasi un minuto, non dando mai la sensazione di avere una vettura competitiva. I guai per il 22enne ex Alfa Romeo, sono incominciati sin dal via. Partenza a rilento che ha fatto da apripista ad un primo stint letteralmente da mani nei capelli. “Ad essere sincero non ...

Elodie svela Come è nato l'amore con Marracash : Con lui è una cosa viscerale : È un momento magico per Elodie Di Patrizi. Il 2019 è stato un anno ricco di successi dalla musica all'amore. Prima ha conquistato la vetta delle classifiche con il singolo "Pensare male", in coppia con i The Colors e poi con la hit estiva "Margarita", il duetto pop in cui canta insieme a Marracash. Infine, ha rubato il cuore proprio di quest'ultimo con cui fa coppia fissa da qualche mese. Galeotta fu la canzone cantata insieme al rapper.\\A ...

Ecco AppleTV+ : quanto costa - Come funziona e cosa aspettarsi : È il giorno di AppleTV+. Dal 1° novembre 2019 il servizio di video streaming in abbonamento dell’azienda di Cupertino è attivo anche in Italia. E raggiunge un po' tutti: Apple ha infatti scelto di svincolare il servizio Tv dai dispositivi

Come dimagrire? Ecco cosa fare per perdere peso velocemente : Come dimagrire, Ecco cosa fare per perdere peso velocemente. Quando decidi di voler dimagrire, ti viene subito in mente la dieta della fame

Gianluigi Paragone difende Luigi Di Maio : "Nessuno Come lui - resti capo politico" - cosa c'è dietro : Fermi tutti, GianLuigi Paragone cambia idea. Ancora. In questo caso, pur in modo paludato, lo fa su Luigi Di Maio, criticatissimo per l'accordo di governo col Pd che, in verità, non è mai piaciuto troppo neppure al leader M5s. In un colloquio con La Stampa, il senatore M5s opera dei distinguo: "Sul

Polizze vita dormienti : cosa sono e Come evitarne la prescrizione : Solitamente, quando si parla di assicurazioni, il consumatore pensa subito a concetti come danni, infortuni, incidenti. E in effetti il cosiddetto “ramo danni” costituisce l’ambito più classico di operatività per una compagnia di assicurazioni, la quale, a fronte del pagamento di una somma periodica (il “premio”) si impegna a tutelare l’assicurato da eventi che possono danneggiare il suo patrimonio o la sua ...

Facebook lancia Preventive Health : ecco Come funziona e a che cosa serve : Facebook ha annunciato il lancio negli USA di Preventive Health, ossia un programma studiato per consentire agli utenti di prendersi cura della propria salute L'articolo Facebook lancia Preventive Health: ecco come funziona e a che cosa serve proviene da TuttoAndroid.

Halloween è davvero la “festa di Satana”? Cosa e Come “festeggiano” i satanisti il 31 ottobre? : Manca pochissimo ad Halloween 2019: fervono i preparativi, i costumi sono pronti, le case sono decorate con pipistrelli, scheletri e zucche. Si avvicina sempre di più la notte più terrificante dell’anno, quella in cui a farla da padrone sono racconti su fantasmi, lupi mannari, streghe, vampiri e zombie, ed i bambini vanno in giro a bussare alle porte chiedendo: “Dolcetto o scherzetto?”. E’ anche il momento in cui cattolici e cristiani ...

Regole posto di controllo 2019 : Come comportarsi - norme e cosa non fare : Regole posto di controllo 2019: come comportarsi, norme e cosa non fare I posti di controllo sono ben conosciuti da coloro che abitualmente guidano un mezzo a motore come un automobile, un camion o una moto. Sono finalizzati, appunto, al controllo della circolazione stradale, ovvero a verificare che gli utenti della rete viaria italiana circolino nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada. Vediamo allora come comportarsi, ...

Elezioni regionali Umbria 2019 : Come votare - chi sono i candidati - cosa dicono i sondaggi : Oggi 27 ottobre dalle 7 alle 23 si vota per le Elezioni regionali in Umbria: un voto che servirà a rinnovare l'Assemblea Legislativa della Regione ed eleggere il nuovo Presidente della Giunta, ma che ha delle implicazioni anche sul piano nazionale. Ecco cosa c'è da sapere sulle regionali in Umbria: come votare, chi sono i candidati, cosa dicono gli ultimi sondaggi.Continua a leggere

Regole posto di controllo 2019 : Come comportarsi - norme e cosa non fare : Regole posto di controllo 2019: come comportarsi, norme e cosa non fare I posti di controllo sono ben conosciuti da coloro che abitualmente guidano un mezzo a motore come un automobile, un camion o una moto. Sono finalizzati, appunto, al controllo della circolazione stradale, ovvero a verificare che gli utenti della rete viaria italiana circolino nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada. Vediamo allora come comportarsi, ...

Podcast - cosa sono e Come si ascoltano : Le migliori app per ascoltare i PodcastLe migliori app per ascoltare i PodcastLe migliori app per ascoltare i PodcastLe migliori app per ascoltare i PodcastLe migliori app per ascoltare i PodcastLe migliori app per ascoltare i PodcastLe migliori app per ascoltare i PodcastLe migliori app per ascoltare i PodcastA inizio 2019 il gigante dello streaming musical Spotify ha acquisito Gimlet Media, la più importante casa produttrice di Podcast del ...