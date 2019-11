Cinghiali | Coldiretti | 200 milioni di danni | ecco il piano anti invasione

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) Unstraordinario per garre la sicurezza nelle città e nelle campagne dove icausano ogni annostimati in almeno 200alle colture ma a preoccupare sono anche i rischi per la salute provocati dalla diffusione di malattie e soprattutto gli incidenti stradali in grande aumento. Lo ha annunciato il presidente dellaEttore Prandini a conclusione della manifestazione promossa dallain Piazza Montecitorio a Roma con l’adesione di centinaia di Sindaci, dei sindacati Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil e delle associazioni dell’ambientalismo e dei consumatori come Symbola, Terranostra, Federparchi, Federconsumatori, Codacons, Adusbef, Centro Consumatori Italia, Aiab, Associazione per l’agricoltura biodinamica e Legambiente che ha condiviso le preoccupazioni alla base dell’iniziativa. Ai rappresentdel Governo e del Parlamento di tutti gli ...

coldiretti : #bastacinghiali Coldiretti: migliaia di agricoltori, allevatori e pastori sono giunti da tutte le regioni in Piazza… - LaStampa : La protesta Coldiretti a Montecitorio: “Scontri aumentati dell’81%, serve un piano straordinario di contenimento”. - RobertoTorchio2 : Emergenza cinghiali, in Puglia 310 incidenti dall'inizio del 2019. Coldiretti: 'Un pericolo per i cittadini'… -