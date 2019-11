Cina contro la dipendenza da videogiochi | il governo impone il coprifuoco per i minorenni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019)di regime sui videogame. Laha deciso di imporre regole severe sul gioco online, in un Paese che negli ultimi anni è impegnato nella lotta alladal gioco online che interessa milioni di giovani. Pechino ha quindi diffuso un nuovo regolamento cheai minori di 18 anni di non giocare dalle 22 alle 8 e per più di 90 minuti continuativamente nei giorni feriali, che diventano tre ore nei weekend. E oltre al limite temporale, ilcentrale ha stabilito anche un massimo di spesa per i giochi online. I minori di 16 anni non possono spendere più di 200 yuan (cioè 36 euro) e dai 16 ai 18 anni la soglia è di 400 yuan. Tutti i giocatori poi, come già ha deciso nel 2018 di fare il colosso dei giochi cinese Tencent, dovranno fornire carta di identità e data di nascita per giocare online. E le case produttrici dovranno ingegnarsi per mettere a punto regole e ...

