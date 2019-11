Ciclismo su pista – Coppa del Mondo | gli italiani a Glasgow alla conquista di altre

Ciclismo su pista - Glasgow attende il secondo appuntamento di Coppa del Mondo. Occhi puntati sui quartetti : Ci siamo appena lasciati alle spalle la prima tappa di Coppa del Mondo su pista in quel di Minsk (Bielorussia), ma ecco che l’Inghilterra è già pronta per il secondo appuntamento di Glasgow, in programma da domani, venerdì 8 novembre, a domenica 10. Ricordiamo che saranno sei le tappe Coppe del Mondo che si susseguiranno fino a fine gennaio e che anticiperanno i Mondiali in Germania. Inoltre saranno fondamentali per guadagnare punti ...

Ciclismo su pista - la situazione del velodromo di Spresiano. Nessuna notizia dopo le ispezioni di settembre : Appare ancora molto lunga l’attesa verso la nascita del velodromo di Spresiano, in provincia di Treviso, il primo impianto coperto di prima categoria omologato per il Ciclismo su pista di livello internazionale con la sua capienza di ben 6000 spettatori, nonché la possibilità di ospitare Mondiali e Olimpiadi. Inizialmente era stato detto che ci sarebbero voluti 18 mesi per la sua costruzione, secondo l’accordo tra FCI e la ditta ...

Ciclismo su pista - la situazione dell’Italia nel ranking mondiale : solida leadership nei due inseguimenti a squadre. Confalonieri e Fidanza svettano nella corsa a punti e nello scratch : Dopo gli Europei di Apeldoorn, si è conclusa anche la prima tappa di Coppa del Mondo 2019-2020 andata in scena quest’ultimo weekend a Minsk. Sono state tantissime le soddisfazioni arrivate dagli azzurri, sempre più protagonisti della scena internazionale su pista e sempre più decisi e convinti nel migliorarsi giorno dopo giorno in previsione delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La gioia più grande è arrivata, senza ombra di dubbio, da parte di ...

Ciclismo – L’Uci licenzia Magnè : l’ex pistard accusato di mobbing - “regno del terrore” nei suoi uffici : licenziato Magnè: l’Uci non ha potuto far altro che allontanare l’ex direttore sportivo licenziamento shock all’interno dell’UCI: l’unione ciclista internazionale ha deciso di ‘far fuori’ il ds del Centro mondiale di Ciclismo di Aigle, in Svizzera. Magnè, ex pistard, è accusato di mobbing e pressioni psicologiche verso i dipendenti. L’ex direttore sportivo avrebbe creato addirittura “un ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Terminato il primo appuntamento di Coppa del Mondo in quel di Minsk, è già tempo di volare in Inghilterra con la seconda tappa di Glasgow, in programma da venerdì 8 novembre a domenica 10. Ricordiamo che saranno sei le varie Coppe del Mondo che si susseguiranno fino a fine gennaio e che anticiperanno i Mondiali in Germania. Inoltre saranno fondamentali per guadagnare punti preziosi in vista delle possibili qualificazioni per le Olimpiadi di ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 : Letizia Paternoster argento nell’omnium nella giornata di Filippo Ganna : Un’ultima giornata da sogno che si è conclusa nel modo migliore per la Nazionale italiana di Ciclismo su pista nella prima tappa della nuova Coppa del Mondo, in quel di Minsk (Bielorussia). Oggi ovviamente tutti i fari sono stati puntati su Filippo Ganna: il piemontese ha messo in scena un vero e proprio show prendendosi al mattino il Record del Mondo dell’inseguimento individuale, migliorandolo poi in finale, agguantando ovviamente ...

Termina qui l'ultima giornata di gare della tappa di Minsk della Coppa del mondo di Ciclismo su pista. Molti gli azzurri che sono riusciti a mettersi in luce. Di certo rimarrà negli occhi e nel cuore di tutti gli appassionati il record del mondo di Filippo Ganna. 17.38 Vince ancora Harrie Lavreysen e trionfa nella tappa di Coppa del mondo di Minsk. 17.36 Ci siamo è il momento ...

Ciclismo su pista – Coppa del Mondo : Letizia Paternoster vola - è argento nell’omnium! : Letizia Paternoster conquista la medaglia d’argento nell’omnium della Coppa del Mondo del Ciclismo su pista: l’azzurra chiude dietro Jennifer Valente Nell’ultima giornata della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista arriva anche una grande soddisfazione per le due ruote femminili. Letizia Paternoster, una fra le grandi favorite nell’omnium, ha rispettato i pronostici della vigilia portandosi a casa una scintillante medaglia d’argento. La ...

17.32 L'ultimo sprint è stato vinto dall'indomita Dideriksen, seguita dalla francese Capponi e dalla polacca Pikulik. 17.30 Secondo posto PER Letizia Paternoster!!!! L'azzurra si piazza alle spalle di Jennifer Valente. 17.28 Quando manca l'ultimo sprint la classifica parziale è la seguente: Jennifer Valente prima con 130 punti, seconda la nostra Letizia Paternoster con ...

17.03 Il programma prevede al termine della gara Sprint maschile l'ultima prova dell'Omnium femminile ovvero la gara a punti. La nostra Letizia Paternoster è seconda nella classifica generale parziale. 16.58 C'è grande attesa per la terza e decisiva sfida tra il campione del mondo Harrie Lavreysen e quello europeo Jeffrey Hoogland. 16.53 Harrie Lavreysen conquista il secondo ...

16.28 E' il momento della finale Sprint maschile. Si inizia con la sfida per il terzo posto tra l'atleta dei Paesi Bassi Matthijs Büchli e il francese Sebastien Vigier. 16.27 Vince la gara del Keirin femminile la tedesca Emma Hinze, seconda la francese Mathilde Gros, terza la sudcoreana Lee Hye-jin. 16.23 Vince la finale 7/12 posto la tedesca Lea Sophie Friedrich, ottava ...

15.50 Anche la Spagna guadagna il giro e va al terzo posto, 41 punti per la coppia iberica. La Danimarca vince uno sprint e allunga in testa portandosi a quota 52 punti. 15.48 Guadagna un giro anche il Belgio che si porta in terza posizione a 34 punti. 15.46 Mancano solo 23 giri alla fine. 15.45 Giro guadagnato anche dalla Francia che si porta a 41 punti. I Paesi Bassi vincono uno sprint e ...

14.31 Nella seconda batteria del Keirin femminile si qualificano la coreana Hyejin Lee, la tedesca Emma Hinze e la francese Mathilde Gros. 14.26 Le prime tre qualificate alla finale del Keirin femminile sono: Sarah Lee Wai Sze, da Hong Kong, la colombiana Martha Bayona Pineda e la cinese Tianshi Zong. Ora tocca alle ragazze della seconda batteria. 14.23 Il secondo round della velocità maschile ...