Ciclismo | Mathieu Van der Poel derubato mentre si allena

Ciclismo - André Greipel non si ritira. Il velocista tedesco verso la Corendon-Circus di Mathieu van der Poel : La scorsa settimana André Greipel ha annunciato di aver rescisso il contratto con la Arkéa-Samsic, dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative, in cui è riuscito a conquistare una sola vittoria ad inizio stagione in Africa, nella Tropicale Amissa Bongo. Il velocista tedesco a 37 anni sembrava proiettato verso il ritiro, ma con ogni probabilità non sarà così. Infatti secondo quanto riportato dal quotidiano belga Het Nieuwsblad, ci ...