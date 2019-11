Ciclismo | chi si ritira al termine del 2019? Salutano Devolder | Spilak | Phinney Addio di

Ciclismo - Remco Evenepoel : “Nel 2020 punto ai Giochi Olimpici e Mondiali” : Remco Evenepoel è sicuramente uno dei talenti più cristiallini del Ciclismo mondiale. Il 2019 lo ha visto trionfare nella Classica di San Sebastian e poi anche nella prova a cronometro del Campionato Europeo. Il belga ha parlato al giornale Het Nieuwsblad, specificando su cosa punterà maggiormente nel 2020: “I Giochi Olimpici e i Campionati del mondo saranno i miei grandi obiettivi” Evenepoel era inserito nell’elenco dei ...

Ciclismo su pista - Glasgow attende il secondo appuntamento di Coppa del Mondo. Occhi puntati sui quartetti : Ci siamo appena lasciati alle spalle la prima tappa di Coppa del Mondo su pista in quel di Minsk (Bielorussia), ma ecco che l’Inghilterra è già pronta per il secondo appuntamento di Glasgow, in programma da domani, venerdì 8 novembre, a domenica 10. Ricordiamo che saranno sei le tappe Coppe del Mondo che si susseguiranno fino a fine gennaio e che anticiperanno i Mondiali in Germania. Inoltre saranno fondamentali per guadagnare punti ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : terzo posto per le azzurre dell’inseguimento a squadre. A breve in pista il quartetto maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.13: Ci siamo, in pista Consonni, Plebani, Lamon e Ganna contro il quartetto tedesco. 17.10: In mattinata il quartetto azzurro dell’inseguimento è stato composto da Simone Consonni, Davide Plebani, Francesco Lamon e Filippo Ganna. 17.06: Dopo la grande soddisfazione per il quartetto azzurro al femminile che ha chiuso la competizione in terza piazza a breve potrebbe replicare la squadra ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : terzo posto per le azzurre dell’inseguimento a squadre. Bertazzo chiude diciassettesimo nella gara a punti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50: La Francia ottiene il miglior tempo nella seconda batteria con 43.086. Lontana la Russia che ferma il cronometro sul tempo di 43.465. 16.47: Il team Beat Cycling Club chiude la sua prova con il tempo di 43.280. La Germania ferma il cronometro sul tempo di 43.561. 16.46: Tra circa mezz’ora il quartetto dell’inseguimento maschile azzurro si giocherà il terzo posto con la ...

Ciclismo - niente Giro di California - Vaughters : ‘Bisogna pagare per chiudere le strade’ : Il grande Ciclismo del World Tour non farà nessuna fermata negli Stati Uniti nella stagione 2020. Il Giro di California, l’unica corsa americana del calendario mondiale, è stato annullato dalla società organizzatrice AEG Sports. Alla base di questa decisione inattesa ci sono delle difficoltà economiche, come spiegato dalla presidentessa dell’organizzazione Kristin Klein. Sull’argomento è intervenuto anche Jonathan Vaughters, team manager della ...

Ciclismo su pista - la riapertura del velodromo di Montichiari cruciale verso i Giochi di Tokyo 2020. Tutto fermo a Spresiano : Pian piano la Nazionale Italiana su pista sta ritrovando il velodromo di Montichiari, la casa degli azzurri, che negli ultimi mesi sono stati costretti ad emigrare all’estero per prepararsi in vista degli appuntamenti clou della stagione dopo la chiusura dell’impianto bresciano. A quest’ultimo erano stati posti i sigilli da parte dalla Procura di Brescia nel mese di luglio del 2018 a causa di diverse problematiche strutturali, ...

Ciclismo - Gianni Moscon e un 2020 chiave. Il trentino ad un bivio della carriera : uomo da classiche o ottimo gregario per il Team Ineos? : Per Gianni Moscon il Campionato del Mondo nello Yorkshire è stato l’appuntamento del riscatto dopo una stagione veramente complicata, quasi deludente. Super protagonista nella prova iridata di Harrogate, chiusa al quarto posto, il venticinquenne trentino ha dato un contributo a dir poco speciale alla spedizione azzurra, facendo un egregio lavoro di gregario in pieno supporto di Matteo Trentin, poi medaglia d’argento. Una giornata che ...

Ciclismo su pista : altri test della Nazionale femminile sul velodromo di Montichiari : Il velodromo di Montichiari è tornato ad essere la “casa” del Ciclismo su pista italiano. Dopo che l’impianto era stato chiuso e messo sotto sequestro dalla Procura di Brescia nel luglio 2018 per criticità strutturali importanti, vi è stata una schiarita sul fronte: i lavori di rifacimento sono stati terminati e ora si attendono solo gli ultimi particolari per dare il via alle danze senza problemi. Le Nazionali hanno già ...

Ciclismo su pista - riaperto il velodromo di Montichiari solo per le Nazionali! L’Italia ritrova la sua casa verso Tokyo 2020! : Un’importante notizia riguarda il velodromo di Montichiari, tornato a tutti gli effetti ad essere la “casa” delle Nazionali di Ciclismo su pista in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’impianto, chiuso dalla Procura di Brescia nel mese di luglio dell’anno scorso a causa di problematiche strutturali, decretando il sequestro dell’area interessata, torna a disposizione delle selezioni del Bel Paese. Il 23 e il ...

Claudio Chiappucci - il campione di Ciclismo trova la casa devastata dal rapper “Sporco” e va su tutte le furie. Ma è uno scherzo de Le Iene : Claudio Chiappucci sei su Scherzi a parte!, anzi no a Le Iene. Il celebre ciclista più volte sul podio al Giro d’Italia e al Tour de France è rimasto vittima di uno scherzo realizzato dal programma tv di Davide Parenti. La sua bellissima villa, con piscina e taverna più biliardo, è diventata per qualche ora il set per un video musicale di un finto rapper, tal Sporco. Ovviamente senza che Chiappucci sapesse nulla. Complice il figlio, che ha ...

Ciclismo su pista - Miriam Vece : “La chiusura del velodromo di Montichiari ha condizionato la rincorsa europea. Dobbiamo migliorare nella velocità” : Miriam Vece è senza ombra di dubbio una delle giovani più promettenti del Ciclismo su pista italiano. La ventiduenne cremasca di Romanengo, reduce dall’ultimo Campionato Europeo di Apeldoorn, ha affrontato una grande prova di forza in terra olandese con le big del movimento su pista internazionale, da cui ha imparato molto per il suo futuro. La giovane età della portacolori della Valcar Cylance le consentirà sicuramente di alzare ...

#MeToo nel Ciclismo - la Procura archivia. Quasi nessuno testimonia - vince l’omertà : Per la Procura federale il #MeToo nel ciclismo non è mai esistito. Tutto archiviato. I testimoni ascoltati finora non hanno prodotto nulla che potesse incriminare qualcuno. Non solo. Ci sono state troppe poche testimonianze. La Procura si è limitata a convocare testimoni i cui nomi erano stati fatti dai giornali, ma nessun altro si è presentato di sua spontanea volontà a dare la sua versione dei fatti. Dunque, nulla di fatto. Finisce tutto nel ...

Ciclismo su pista : le Nazionali azzurre si allenano a Montichiari. Un test importante per il velodromo : Saranno due giorni importanti quelli che vedranno protagoniste le selezioni azzurre di Ciclismo su pista (maschile e femminile), impegnate sul velodromo di Montichiari. Oggi e domani, infatti, 19 atleti guidati dai commissari tecnici Marco Villa e Dino Salvoldi saranno presenti sull’anello lombardo per effettuare un test importante sulla sua affidabilità. L’impianto, come è noto, è chiuso dal mese di luglio 2018, quando a causa di ...