Chili inaugura l’era dello streaming 8K sulle Smart TV Samsung

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019), la piattaformache consente il noleggio online e l’acquisto di film, ha reso disponibili i primi titoli in formato 8K. Per ora si parla di alcuni documentari ad altissima risoluzione fruibili tramite le nuoveTV 8K di, ma la prospettiva è di aumentare costantemente l’offerta. La risoluzione di 7680 x 4320 pixel è di 16 volte superiore rispetto a quella che offre il Full HD – supportato dalla maggioranza delle televisioni a schermo piatto in commercio. “Siamo stati attenti fin dall’inizio a rappresentare l’avanguardia, sperimentando nuove tecnologie. E negli ultimi anni conabbiamo trovato un partner tecnologico di peso per cercare di essere i primi sul mercato e poter dare ai nostri clienti la migliore qualità in termini di contenuti e”, ha confermato Stefano Flamia, co-fondatore e CTO di. Sotto ...