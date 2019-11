Champions League – Son | gol e dedica ad Andrè Gomes | l’attaccante del Tottenham si scusa

Champions League – Guardiola ironizza : “affrontare l’Atalanta è come andare dal dentista!” : Pep Guardiola ironizza sulla forza dell’Atalanta: il manager spagnolo elogia il talento dei ragazzi di Gasperini, sottolineando le difficoltà nell’affrontare i bergamaschi Un pareggio stentato per 1-1, arrivato al termine di una partita complicata nella quale il suo Manchester City è stato messo sotto nel gioco da parte di una straordinaria Atalanta. In conferenza stampa, Pep Guardiola ha ammesso le difficoltà avute nell’affrontare i ...

Calcio - Champions League 2019-2020 : Juventus già qualificata. Inter e Atalanta obbligate a vincere - Napoli vicinissimo agli ottavi : A due giornate dalla fine della fase a gironi della Champions League 2019-2020 solamente la Juventus, tra le squadre italiane, è sicura della qualificazione agli ottavi di finale. Grazie al successo di ieri a Mosca, i bianconeri hanno staccato il pass per il turno successivo con due turni di anticipo e sono vicinissimi a chiudere anche al primo posto (3 punti di vantaggio sull’Atletico Madrid). Delle altre tre italiane rimaste, il Napoli è ...

Champions League – Guardiola non si nasconde : “Ilicic? Ha fatto bene. Atalanta forte - mi piacerebbe tornare in Italia” : Pep Guardiola applaude l’Atalanta dopo la sfida di Champions League: l’allenatore del Manchester City ‘assolve’ Ilicic ed apre ad un ritorno in Italia “Sarebbe un piacere tornare in Italia, ho giocato con Baggio e Mazzone, ma devo dire che al momento in Inghilterra mi trovo benissimo“, si esprime così Pep Guardiola ai microfoni di Sky Sport dopo Atalanta-Manchester City. L’allenatore spagnolo ha ...

CLASSIFICA E RISULTATI Champions LEAGUE/ Diretta gol live : dieci gol nei primi tempi : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE e CLASSIFICA dei gironi. La Diretta gol live score delle partite in programma oggi, mercoledì 6 novembre, per la 4giornata.

Risultati Champions League - goleada del Real Madrid : ok Psg e Tottenham - le classifiche aggiornate [FOTO] : Risultati Champions League – Torna la competizione europea per club più importante, la Champions League. Si gioca la quarta giornata. Impresa dello Slavia Praga che ha strappato un punto al Barcellona, continua il momento poco entusiasmante del club spagnolo, nell’altro match delle 18.55 colpo grosso del Lipsia che ha vinto sul campo dello Zenit. In serata, pioggia di gol allo Stamford Bridge, 4-4 tra Chelsea ed Ajax. Suicidio ...

Risultati Champions League 4ª Giornata – Real Madrid e Tottenham a valanga : Icardi colpisce ancora : Real Madrid e Tottenham a valanga, Icardi regala 3 punti al PSG, l’Atalanta sfiora l’impresa: i Risultati della quarta Giornata di Champions League Dopo i successi di Bayern Monaco e Juventus negli ‘anticipi’ delle 19:00, la serata di Champions League prosegue con una carrellata di gol ed emozioni. Punteggio tennistico per il Real Madrid che liquida il Galatasaray con un netto 6-0 che porta le firme di Rodrygo (3), Benzema (2) ...

Atalanta-Manchester City 1-1 - Champions League : pareggio di lusso della Dea - primo punto in Europa : L’Atalanta è riuscita nell’impresa di fermare il Manchester City nella quarta giornata della Champions League 2019-2020. Gli orobici hanno pareggiato per 1-1 contro la corazzata inglese, tra le grandi favorite per la conquista del trofeo più prestigioso: la Dea ha tenuto testa alla blasonata squadra di Guardiola allo Stadio San Siro di Milano e ha anche sfiorato la vittoria nel finale. primo punto nella massima competizione europea ...

Basket - Champions League 2019-2020 : grande prestazione di Brindisi - Besiktas battuto 84-72 : Al “PalaPentassuglia” la Happy Casa Brindisi batte con autorevolezza il Besiktas nella gara valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020. Un match ben giocato dalla squadra pugliese, che è rimasta stabilmente in vantaggio dall’inizio alla fine permettendosi anche il lusso di allungare nel secondo tempo e di chiudere i giochi con qualche minuto di anticipo. Su tutti, da evidenziare la prova di ...

Basket - Champions League 2019-2020 : grande prestazione di Brindisi - Besiktas battuto 84-72 : Al “PalaPentassuglia” la Happy Casa Brindisi batte con autorevolezza il Besiktas nella gara valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020. Un match ben giocato dalla squadra pugliese, che è rimasta stabilmente in vantaggio dall’inizio alla fine permettendosi anche il lusso di allungare nel secondo tempo e di chiudere i giochi con qualche minuto di anticipo. Su tutti, da evidenziare la prova ...

Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 - Champions League : bianconeri agli ottavi di finale - decide Douglas Costa nel recupero : La Juventus ha sconfitto la Lokomotiv Mosca per 2-1 e si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2019-2020, i bianconeri si sono imposti nella capitale russa in pieno recupero e hanno infilato la terza vittoria consecutiva nel torneo che vale l’accesso alla fase a eliminazione diretta della massima competizione europea per importanza. I Campioni d’Italia salgono a quota 10 punti in classifica e tra tre settimane ...

Pagelle Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 - voti Champions League. Douglas Costa decisivo - Cristiano Ronaldo altalenante - ok Ramsey : La Juventus ha sconfitto la Lokomotiv Mosca per 2-1 e si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2019-2020 di calcio. I bianconeri sono passati in vantaggio con Ramsey al 4′, Miranchuk ha pareggiato al 12′ e in pieno recupero ci ha pensato un magico Douglas Costa. Di seguito le Pagelle di Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2. VIDEO HIGHLIGHTS Lokomotiv Mosca-Juventus Pagelle Lokomotiv Mosca-Juventus ...

Pagelle Lokomotiv Mosca-Juventus - voti Champions League : Stasera si è giocata Lokomotiv Mosca-Juventus, match valido per la Champions League 2019-2020 di calcio. I bianconeri sono scesi in campo nella capitale russa con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva nella massima competizione europea per qualificarsi agli ottavi di finale con due giornate di anticipo. Di seguito le Pagelle di Lokomotiv Mosca-Juventus. Pagelle Lokomotiv Mosca-Juventus: JUVENTUS: SZCZESNY: 6. ...

Juventus-Atletico Madrid - quando si gioca la prossima partita di Champions League? Data - programma - orario e tv : Martedì 26 novembre (ore 21.00) si giocherà Juventus-Atletico Madrid, match valido per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020 di calcio. Scontro diretto al vertice che metterà in palio una buona fetta del primo posto in classifica con tutti gli annessi vantaggi nel sorteggio degli ottavi di finale, le due squadre hanno già nel mirino gli ottavi di finale della massima competizione europea e si scontreranno ...

Champions League 2019/20 : Juve in campo alle 18.55 - Atalanta in serata. Immagini in chiaro su Italia 1 : Lokomotiv Mosca-Juventus La due giorni di Uefa Champions League 2019/20 prosegue con gli impegni di Juventus e Atalanta, rispettivamente in trasferta sul campo della Lokomotiv Mosca e in casa (a Milano) contro il Manchester City. Le due partite, insieme a tutte le altre della serata, sono trasmesse in esclusiva dai canali Sky. Champions League in tv: le partite di mercoledì 6 novembre 2019 La quarta giornata della fase a gironi di Champions ...