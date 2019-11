Catherine Deneuve e Marcello Mastroianni | la loro storia d' amore segnò un' epoca ma lui

Catherine Deneuve ha avuto una “lieve ischemia” : ecco come sta l’attrice ricoverata a Parigi : Una “ischemia limitata e quindi reversibile“. È questa la diagnosi del malore che nella notte fra martedì e mercoledì ha colpito Catherine Deneuve, l’attrice 76enne ricoverata d’urgenza in ospedale a Parigi. La notizia, inizialmente diffusa dal sito di ‘Le Parisien‘, è stata poi confermata dalla famiglia in un comunicato redatto dall’agente Claire Bondel: “Fortunatamente, non ha alcun deficit motorio e dovrà ...

Lieve ischemia limitata e reversibile : le condizioni di Catherine Deneuve dopo il malore : Le condizioni di Catherine Deneuve sono in netto miglioramento. dopo lo spavento iniziale, che aveva fatto temere il peggio per la popolare attrice francese, sono arrivate notizie rassicuranti dalla famiglia. L'attrice, 76 anni, è stata ricoverata nella serata di martedì in ospedale nella capitale francese. Secondo la famiglia il problema è stato causato da un eccesso di lavoro. La Deneuve, infatti, da ottobre è impegnata sul set del film di ...

Catherine Deneuve sta meglio - le parole della famiglia : L'attrice ha avuto una lieve ischemia. Resta in ospedale ma le condizioni non sarebbero preoccupanti

