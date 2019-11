Cassazione condanna Rodolfo Fiesoli | fondatore Forteto si è costituito

Caso Forteto - la Cassazione conferma la condanna per Fiesoli : il profeta finisce in carcere : La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni di reclusione per Rodolfo Fiesoli, per il quale si aprono ora le porte del carcere. L'uomo, capo e fondatore della comunità di Vicchio del Mugello, in provincia di Firenze che accoglieva minori in affidamento, era accusato di violenza sessuale e maltrattamenti.Continua a leggere

Alessandra Madonna - il fidanzato assassino condannato a 8 anni : la Procura fa ricorso in Cassazione : Omicidio di Alessandra Madonna, il Procuratore generale Carmine Esposito presenta ricorso in Cassazione. La decisione della Procura arriva dopo la lettura delle motivazioni alla base...

Uccise un ladro a fucilate : Cassazione lo condanna a più di 9 anni di carcere : Francesca Bernasconi Il 35enne di Serle aveva ucciso un ladro, sorpreso nell'abitazione del fratello. Per la Cassazione fu omicidio volontario Poco dopo mezzogiorno si è costituito al carcere di Verziano di Brescia. Mirko Franzoni, il 35enne di Serle che sparò a un ladro albanese, uccidendolo, è stato condannato definitivamente a una pena di 9 anni e 4 mesi di carcere. Era la sera del 14 dicembre 2013, quando Eduard Ndoj, 26enne ...

Strage Tribunale di Milano - vigilante condannato in Appello a 3 anni : Cassazione annulla sentenza e chiede nuovo giudizio : Dovrà tornare di nuovo a giudizio davanti alla Corte d’Appello Roberto Piazza, la guardia giurata, in servizio al Palazzo di giustizia di Milano il 9 aprile 2015, quando Claudio Giardiello uccise a colpi di pistola tre persone, l’ex socio di affari Giorgio Erba, l’avvocato Lorenzo Claris Appiani e il giudice Fernando Ciampi. A deciderlo la Cassazione che ha annullato la condanna a tre anni di reclusione inflitta in secondo ...

Fondi Lega - la Cassazione : “Per Umberto e Renzo Bossi nessun nuovo processo”. Confermata condanna a ex tesoriere Belsito : È arrivato anche l’ultimo verdetto sui Fondi della Lega. La Cassazione ha confermato la sentenza di non luogo a procedere per l’ex leader della Lega, Umberto Bossi, e per suo figlio Renzo nell’ambito del filone milanese del procedimento. Per il senatur e suo figlio non ci sarà dunque alcun nuovo processo, dopo che la Suprema Corte ha respinto il ricorso della Procura di Milano, che chiedeva di estendere anche ai due Bossi la querela ...

Prende a pugni il bullo - condannato a risarcirlo - Cassazione annulla tutto : “Lecita reazione” : Il ragazzino era stato condannato a 14mila euro di risarcimento perché la sua reazione era stata a freddo e quindi non configurabile come legittima difesa. Per la Cassazione però il processo è da rifare perché non si può decontestualizzare il pugno dalle condizioni di umiliazione subite dal ragazzino per lungo tempo.Continua a leggere

La Cassazione ha confermato la condanna dell’ex generale Bruno Stano al risarcimento danni dei familiari delle vittime di Nassiriya : La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell’ex generale Bruno Stano a risarcire le famiglie delle persone morte nell’attentato di Nassiriya, avvenuto il 12 novembre 2003 in Iraq. Stano era il generale che guidava la missione italiana. Nella strage