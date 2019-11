Carmen Di Pietro racconta in tv sono perseguitata da uno stalker

Storie Italiane Carmen Di Pietro sono perseguitata da uno stalker : Carmen Di Pietro è stata ospite al programma ‘Storie Italiane’ e ha raccontato di essere perseguitata, su tutti i social, da uno stalker. La showgirl, da 6 – 7 mesi, riceve messaggi da un uomo attraverso vari profili Ha denunciato l’accaduto alla Polizia Postale: “Questo signore, sul mio whatsapp privato, mi manda dei messaggi squallidi, di basso profilo. Anche con delle foto a sfondo ses….uale. Io chiudo questo ...

Storie Italiane : Carmen Di Pietro perseguitata da uno stalker - Giulia Ragazzini molestata un famoso rapper : Carmen Di Pietro, ospite, oggi, giovedì 7 novembre 2019, di 'Storie Italiane' su Rai1, ha confessato di essere perseguitata, su tutti i social, da uno stalker. La showgirl, da 6 - 7 mesi, riceve messaggi da un uomo attraverso vari profili Instagram e Facebook. Ha denunciato l'accaduto alla Polizia Postale:prosegui la letturaStorie Italiane: Carmen Di Pietro perseguitata da uno stalker, Giulia Ragazzini molestata un famoso rapper pubblicato su ...

Storie Italiane - Carmen Di Pietro sullo stalker : “Potrebbe conoscermi” : Carmen Di Pietro a Storie Italiane torna a parlare del suo stalker: “Penso mi conosca” Carmen Di Pietro è stata appena intervistata a Storie Italiane da Eleonora Daniele. E in questa occasione la popolare showgirl, dopo una recente intervista rilasciata al settimanale Vero, ha raccontato per la prima volta in Tv del suo dramma: è perseguitata da mesi da uno stalker. Questa persona, in base alle dichiarazioni che ha fatto oggi Carmen ...

Carmen Di Pietro svela il suo dramma : “Temo per la mia incolumità” : Carmen Di Pietro choc: “Io vittima di uno stalker!” Carmen Di Pietro ha fatto molto discutere in questi giorni per essere stata vittima di un incredibile scherzo architettato ai suoi danni da Le Iene. Ma la donna in questo periodo pare davvero stia vivendo anche un incubo. Di cosa si tratta? E’ stata proprio la stessa ex concorrente del GF Vip a parlarne in una recente intervista rilasciata al settimanale Vero. Difatti Carmen ...

Le Iene - scherzo a Carmen Di Pietro : il figlio si sottopone ad una falloplastica : Le Iene fanno degli scherzi davvero unici nel loro genere. Prendono di mira un personaggio famoso, contattano un membro della famiglia o un amico, e organizzano uno scherzo davvero con i fiocchi. Lo sa bene Carmen Di Pietro, una delle vittime di questi scherzi, che è rimasta completamente sconvolta da quello che le ha rivelato suo figlio appena diciottenne, complice del programma televisivo. Il figlio Alessandro ha rivelato alla madre di essersi ...

Le Iene - la falloplastica del figlio di Carmen Di Pietro : la reazione della madre è terrificante : Ennesimo scherzo architettato da Le Iene ad un personaggio famoso, e questa volta, a cadere nella rete del programma di Davide Parenti, è stata Carmen Di Pietro. Alla showgirl lucana è stato fatto credere che Alessandro, il figlio di 18 anni, imbarazzato dalle prestazioni sessuali con la sua fidanza

Le Iene - scherzo a Carmen Di Pietro con la falloplastica al figlio. Lei si infuria : “Siete dei bast***” : Una madre su tutte le furie. Carmen Di Pietro ha passato ore di panico a causa di uno scherzo de “Le Iene”, architettato con la complicità del figlio Alessandro. Il neo 18enne imbarazzatissimo confessa alla focosa madre di avere un problema intimo con la nuova fidanzata Ginevra. È un problema di “dimensioni” del pene. Secondo la ragazza infatti Alessandro l’avrebbe al di sotto della media e quindi l’unica soluzione possibile si ...

Carmen Di Pietro sconvolta dallo scherzo de Le iene : Toccate tutto a Carmen Di Pietro ma non toccategli il figlio. O meglio, come ogni “bello di mamma” quando si tocca la parte intima del "maschio", non si ragiona più. E proprio da qui parte il terribile scherzo che le "iene" hanno fatto alla showgirl che ha rischiato davvero grosso. Suo figlio appena diciottenne, si rivolge a mamma Carmen dicendo che ha un grosso problema. Lei cerca di capire, ma lui è imbarazzato, balbetta e non si spiega, fino ...

“Mamma - mi faccio la falloplastica”. E Carmen Di Pietro perde la testa. Fino a scoprire cosa è successo davvero : Carmen Di Pietro, l’intervento choc del figlio lascia la showgirl senza parole. Ma di che intervento stiamo parlando? Dell’intervento per ingrandire l’organo genitale. cosa? Sì, il 18enne figlio di Carmen di Pietro ha fatto uno scherzo alla madre e ha finto di volersi sottoporre all’intervento per ingrandire il suo pene per assecondare la fidanzata Ginevra che pretendeva “di più” da lui. Il ragazzo ha fatto tutto ciò con la complicità de Le ...

Le Iene Show 2019 scherzo a Carmen Di Pietro e l’intervento di falloplastica del figlio (VIDEO) : Le Iene Show 2019 scherzo a Carmen Di Pietro alle prese col figlio che si è sottoposto a falloplastica spinto dalla fidanzata. (VIDEO) Nella puntata de Le Iene Show, in onda ieri, martedì 29 ottobre su Italia 1 alle 21.15 circa, e condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci della Gialappa’s Band, la produzione ha organizzato uno scherzo a limite del credibile a Carmen Di Pietro. Lo scherzo a Carmen Di Pietro è stato ...

Carmen Di Pietro - furia per la falloplastica del figlio : scherzo delle Iene : Carmen Di Pietro vittima de Le Iene. La showgirl perde la testa per la finta falloplastica del figlio: taglia le carte di credito e scatena il caos nello studio medico Carmen Di Pietro, colpita e affondata dallo scherzo orchestrato da Le Iene. Il programma di Italia 1 per mettere a punto il piano ha coinvolto […] L'articolo Carmen Di Pietro, furia per la falloplastica del figlio: scherzo delle Iene provIene da Gossip e Tv.

Le Iene : lo scherzo a Carmen Di Pietro (video) : Carmen Di Pietro è stata la protagonista dell'ultimo scherzo de 'Le Iene' andato in onda, stasera, martedì 29 ottobre 2019. Il figlio Alessandro, neo diciottenne, le fa credere di essersi innamorato di una ragazza più grande, di nome Ginevra (che, in intimità, lo chiama 'pisellino'). Le confessa, in particolare, di non riuscirla a soddisfare a letto per le sue 'doti' al di sotto della media nazionale. Il ragazzo, alle prime armi con il sesso, ...

Striscia la Notizia - sfottò brutale a Carmen Di Pietro : "Operazione riuscita - ora si che ha..." : Sotto a chi tocca. Nello specifico, questa volta, tocca alla prosperosa Carmen Di Pietro. È lei infatti la protagonista di una delle rubriche più irriverenti e temute della tv, "Fatti e Rifatti" di Striscia la Notizia, trasmessa nell'edizione del tg satirico di Canale 5 di mercoledì 23 ottobre. Il f

Carmen Di Pietro passeggia con un pappagallo in testa : Carmen Di Pietro non è nuova a stupire il suo pubblico con trovate bizzarre e simpatici colpi di testa: stavolta, però, in testa ha deciso di mettersi un pappagallo. L'esuberante showgirl ha pubblicato su Instagram un paio di video in cui si mostra a passeggio per le strade di Ibiza. Non ci sarebbe nulla di strano se la moglie del compianto giornalista Sandro Paternostro non ospitasse un coloratissimo pappagallo sulla sua testa. Nonostante ...