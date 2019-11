L'oroscopo dell'amore per i single del 7 novembre : Gemelli mutevole - Capricorno serio : L'oroscopo dell'amore per i single di giovedì approfondisce i transiti planetari fortunati e crea un varco per intraprendere la strada che porta alla felicità sentimentale. Luna in Pesci elargisce una sensibilità e un'emotività fuori dal comune, tanto che molti segni zodiacali dovranno faticare per vincere una fragilità direttamente collegata al bisogno di affetto. L'astro d'argento in quadratura ricollegherà Gemelli, Vergine e Sagittario a ...

Oroscopo 6 novembre : progressi in campo lavorativo per il Capricorno : La settimana entra nel vivo e questo è vero anche per i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni astrologiche con amore, lavoro e salute per la giornata di mercoledì 6 novembre 2019. Previsioni e Oroscopo del 6 novembre: la giornata dei dodici segni zodiacali Ariete: in amore c'è una situazione migliore man mano che si avvicina la Luna nel segno. Venerdì la riprese definitiva. Nel lavoro sono possibili contrasti e agitazione in questa giornata, ...

L'oroscopo del giorno 7 novembre - previsioni 2ª sestina : bene l'amore per il Capricorno : L'oroscopo del giorno 7 novembre 2019 mette nero su bianco la classifica stelline quotidiana nonché le predizioni riguardanti il prossimo giovedì. A finire sotto la nostra puntigliosa lente astrale, l'amore e il lavoro analizzati in esclusiva per conto dei sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Allora, curiosi di sapere chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci potrà avere un giorno fortunato? bene, ...

Oroscopo 22 novembre : Capricorno e Pesci in rialzo : La giornata di venerdì 22 novembre ci sarà molto amore e molto romanticismo per i nati del segno della Bilancia e molte emozioni positive per i nati del segno dell'Ariete. L'erotismo invece sarà alla portata di segni come il Leone e il Cancro. Guadagni ottimali per lo Scorpione e il Capricorno, malumori per la Vergine. A seguire, le previsioni segno per segno della giornata. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: sarà una giornata di ...

L'oroscopo del giorno 4 novembre : Toro diplomatico - Capricorno consapevole : L'oroscopo di lunedì 4 novembre approfondisce le opportunità lavorative e la sfera sentimentale di ciascun segno zodiacale tenendo conto del transito di Venere in Sagittario, capace di spazzare via ogni incertezza e situazione in bilico. Benefici gli influssi anche per Ariete, Leone, Acquario, Bilancia, Scorpione e Capricorno che potranno riprendere in mano la loro vita con ottimismo. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. Sogni da ...

L'oroscopo del 3 novembre : energia per Cancro - contrasti sentimentali per Capricorno : L'oroscopo del 3 novembre annuncia una domenica interessante. Dopo una settimana affaticante finalmente in tanti potranno riposare. Qualcuno dovrà fare i conti con un errore del passato, altri affronteranno dei piccoli acciacchi. In seguito le previsioni segno per segno. Oroscopo, da Ariete a Vergine Ariete – Questa giornata di domenica è molto impegnativa. Volete raggiungere degli obiettivi che vi siete posti, avete una grande energia ma alcuni ...

L'oroscopo di domenica 3 novembre : Luna in congiunzione a Capricorno - Ariete radioso : Durante la giornata di domenica 3 novembre il Sole stazionario nel segno dello Scorpione influenzerà i nativi Leone per quanto riguarda l'ambito sentimentale, mentre un Ariete radioso passerà una giornata ricca di soddisfazioni assieme alla propria anima gemella. Scorpione avrà modo di vivere più da vicino un rapporto con un amico, mentre Capricorno inizierà a vedere i risultati dei propri sforzi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni ...

Oroscopo Capricorno - novembre : buon momento per la salute : Il mese di novembre ha avuto inizio. Cosa avranno in serbo le stelle per il segno zodiacale del Capricorno? Di seguito, l'Oroscopo riguardante il settore sentimentale, salutare e lavorativo del decimo segno dello zodiaco. Presenti anche considerazioni per poter affrontare bene il periodo compreso tra il primo e il 30 novembre 2019. Nell'ultimo periodo avete sentito la necessità di dedicare del tempo solo a voi stessi, con l'opportunità di ...

Previsioni astrologiche settimanali 4-10 novembre : Pesci creativo - Capricorno venale : Durante la settimana dal 4 al 10 novembre 2019 troveremo la Luna viaggiare dall'Acquario all'Ariete mentre il Sole, Venere e Giove saranno nell'orbita del Sagittario. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano in Toro e Nettuno nell'orbita dei Pesci. Infine Marte sarà stabile in Bilancia, Mercurio sosterà in Scorpione ed il Nodo Lunare rimarrà in Cancro. Ariete perplesso Ariete: perplessi. L'ambiguo comportamento di un amico farà, ...

Oroscopo settimana sino al 10 novembre : incontri per Scorpione - Capricorno determinato : L'Oroscopo della settimana da lunedì 4 a domenica 10 novembre prevede incertezze sul lavoro per la Vergine, mentre per il Cancro miglioreranno le relazioni di coppia. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: alcuni potrebbero fare dei programmi per un viaggio e per i single potrebbe esserci una lieta sorpresa. Sul lavoro le prospettive sembrano essere abbastanza positive. L'impegno verrà ...

L'oroscopo di sabato 2 novembre : Giove in sestile a Pesci - Capricorno ostinato : Durante la giornata di sabato 2 novembre, la Luna transiterà nel segno del Capricorno, e i nativi del segno saranno presi da una voglia di volere sempre di più, soprattutto in ambito lavorativo, mentre Venere tornerà a splendere nel segno dell'Ariete, che influenzerà molto la sfera sentimentale dei nativi del segno. Cancro non rinuncerà al dialogo nella propria relazione di coppia, al fine di salvaguardarla, mentre Toro dovrà cercare di ...

Oroscopo del 2 novembre : contrasti in amore per Gemelli - recupera il Capricorno : L’undicesimo mese dell’anno ha appena avuto inizio e con esso anche il week end, vediamo dunque quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i dodici segni dello zodiaco per questo primo fine settimana di novembre e in particolar modo per la giornata di domani, sabato 2 novembre. Sarà una giornata di alti e bassi per i Gemelli, soprattutto per quanto riguarda l'amore, dove non mancano conflitti e discussioni. Al contrario sarà una ...

Le star più ricche del 2019 sono del Capricorno. E gli altri segni? - : Roberta Damiata Quali sono stati i segni zodiacali più ricchi del 2019? Una speciale classifica stilata in base ai guadagni delle star ve lo dice, e se siete del Capricorno controllate il conto in banca... Avete mai pensato alla ricchezza in base ai segni zodiacali? Se la risposta è no, al vostro posto ci hanno pensato degli esperti basandosi sui guadagni delle star, e a due mesi dal nuovo anno, hanno scoperto che le star che hanno ...

Previsioni astrologiche 1° novembre : Capricorno stacanovista - Bilancia distratta : Venerdì 1° novembre 2019 troveremo la Luna, Saturno e Plutone nel segno del Capricorno mentre Mercurio, Venere ed il Sole stazioneranno in Scorpione. Marte proseguirà il suo moto in Bilancia come Giove sui gradi del Sagittario ed Urano in Toro. Infine Nettuno permarrà in Pesci ed il Nodo Lunare sarà sulla quinta casa del Cancro. Di seguito le Previsioni astrologiche del 1° novembre per i 12 segni zodiacali. Stress per il Cancro Ariete: umore ...