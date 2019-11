Caporalato | 7 arresti ad Agrigento | Flai Sicilia ‘legge funziona ma prevenzione non

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) Palermo, 7 nov. (Adnkronos) – Arriva dallaCgil regionale e diil plauso all’operazione che questa mattina ha portato al fermo di sette persone tra, Campobello di Licata e Naro, componenti di un’organizzazione criminale che faceva giungere in provincia lavoratori dell’Est con visto turistico per poi sfruttarli nelle campagne. “Da un lato – affermano Tonino Russo, segretario generale dellae Giuseppe Di Franco, segretario delladi– c’è la conferma che la legge 199 del 2016, per il contrasto al, sta dando i suoi frutti sul fronte della repressione. Dall’altro però che il fenomeno è vivo e vegeto e questo anche perché ladi fatto non decolla”. I due esponenti sindacali chiedono “l’immediata istituzione di un tavolo presso la Regione ...

Agrigento, blitz contro il caporalato: sette arresti. 'Una donna ha abortito per la fatica'