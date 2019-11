Fonte : romadailynews

(Di giovedì 7 novembre 2019) Roma – Contemperare legalità, diritto alla proprietà e tutela dei diritti umani. E’ il tracciato lungo cui si sta muovendo l’Amministrazione capitolina riguardo le occupazioni presenti in città e in particolare quella situata in Viale del Caravaggio, nel Municipio VIII. Una posizione ribadita oggi nel corso di un incontro con i movimenti per il diritto all’abitare, associazioni e sindacati. Presenti il delegato alla Sicurezza Marco Cardilli, l’Assessora al Patrimonio e PoliticheValentina Vivarelli, la capostaff dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, il Presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri. L’Amministrazione capitolina stando il lavoro perche garantiscano un’alternativa che non riguardi soltanto questa struttura ma che si sviluppi complessivamente e prospetticamente sui diversi profili del patrimonio ...

romadailynews : #Campidoglio, prosegue ricognizione per individuare soluzioni abitative per le persone… -