Calciopoli | inammissibile il ricorso Juve Il club condannato a pagare 10mila euro di

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 7 novembre 2019) Il Collegio di garanzia dello Sport del Coni ha respinto l’ennesimodellantus per. E la società bianconera è stata condannata al pagamento didi spese «in favore di ciascuna parte resistente». Laaveva presentatocontro lo scudetto assegnato all’Inter nel 2006 dopo che la Corte d’Appello federale aveva respinto le sue richieste il 30 agosto scorso. Gli avvocati bianconeri avevano portato come tesi quella che il collegio della Corte d’Appello era decaduto ad agosto, dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di giustizia sportiva. La risposta degli avvocati Figc è stata che, anche se i giudici del collegio erano decaduti, restavano comunque nelle loro funzioni fino all’effettiva nomina dei nuovi. Nel dicembre 2018 la Corte di Cassazione aveva chiuso il procedimento di fronte alla giustizia ordinaria. A quel punto, ...

