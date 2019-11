Buoni pasto 2020 | novità | funzionamento e cosa cambia La guida

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 7 novembre 2019). LaIn base alle ultime indicazioni che emergono dalla bozza di legge di bilancio, i– il prossimo anno – subiranno alcune modifiche e variazioni. Vediamo allora di che si tratta e quali saranno in concreto le, in modo da non farsi trovare impreparati sul tema. Se ti interessa saperne di più sulla pronuncia della Cassazione che sancisce il no al panino da casa nelle mense scolastiche, clicca qui.: chesono e qual è la loro finalità? Preliminarmente, prima di fare il punto sulle assai probabilifiscali in tema di, vediamo in concretosono. Tale buono altro non è che uno strumento di pagamento con un valore fisso e predeterminato, utilizzabile soltanto per l’acquisto di uno di prodotti alimentari. Questo mezzo è comunemente ...

notizieoggi_com : Dal bonus in busta paga ai buoni pasto: cosa cambia nel 2020 per i lavoratori dipendenti- - Rosso99739161 : RT @crecio74: Dal bonus in busta paga ai buoni pasto: cosa cambia nel 2020 per i lavoratori dipendenti - SBaroncia : La ScansioneNet - Blog di Opinioni e Notizie: Buoni pasto per bambini e statua di San Nicola: tu... -