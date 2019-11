Brindisi | ritrovata bomba inesplosa della II Guerra Mondiale | al via messa in sicurezza

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 7 novembre 2019) Tutta la città diè in apprensione dopo che il 2 novembre scorso si è sparsa la notizia del ritrovamento di unad'aereo risalente alla Secondanell'area parcheggio del maxicinema Andromeda. L'ordigno è stato ritrovato durante gli scavi per l'ampliamento delle sale cinematografiche da un operaio che stava operando in quel punto con un escavatore. Dai primi sopralluoghi dell'Esercito Italiano è risultato che il mezzo meccanico abbia inavvertitamente toccato il dispositivo di innesco. A questo punto la cautela è massima. Negli scorsi giorni si è tenuto un vertice in Prefettura a cui hanno partecipato diverse società che gestiscono l'energia elettrica e il gas in città, nonché le autorità cittadine e tutte le Forze dell'Ordine. Si sta cercando, infatti, una soluzione che possa andare bene e che, in caso di deflagrazione, possa limitare i danni a ...