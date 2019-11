Brescia | gli ultras protestano per l’esonero di Corini | comunicato a difesa della curva

Cori contro Balotelli - l’attaccante : “una vergogna” - SuperMario pubblica il VIDEO con gli ululati - furia Brescia : “Grazie a tutti i colleghi in campo e non per la solidarieta’ espressa nei miei confronti e a tutti per i messaggi ricevuti da voi tifosi. Grazie di cuore. Avete dimostrato di essere veri uomini, non come chi nega l’evidenza”. E’ il messaggio su Instagram di Mario Balotelli, postando un VIDEO di un altro utente dove viene spiegato l’episodio di oggi nella sfida Verona-Brescia con le accuse di razzismo. ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : quinta giornata. Novara batte Scandicci e aggancia Conegliano in testa - Brescia batte Firenze : Nel pomeriggio si sono disputate quattro partite valide per la quinta giornata della Serie A1 2019-2020 di Volley femminile. Novara ha vinto il big match contro Scandicci al tie-break dopo essere stato sotto per 2-1 e ha così agganciato Conegliano in testa alla classifica ma le Campionesse d’Italia potranno allungare nuovamente domani sera quando incroceranno Bergamo nel posticipo. Le piemontesi si sono fatte prendere per mano da Elitsa ...

Mario Balotelli minaccia di uscire dal campo durante Hellas-Brescia : dagli spalti insulti razzisti : Cori razzisti a Verona e Mario Balotelli si ferma. L’episodio è avvenuto al 54’ del match del Bentegodi. L’attaccante del Brescia, preso di mira dai tifosi dell’Hellas, ha interrotto l’azione di gioco che lo vedeva protagonista e calciato violentemente il pallone verso gli spalti. Il bomber delle ’R

Verona-Brescia - gli highlights del match – VIDEO : Verona-Brescia, gli highlights del match – VIDEO highlights Verona Brescia| E’ terminato il match tra Verona e Brescia, match valevole per la 11a giornata di Serie A. Ecco come è andata a finire. Gli highlights di Verona-Brescia L'articolo Verona-Brescia, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Probabili formazioni Hellas-Verona Brescia : Juric e Corini vogliono cambiare poco : Probabili formazioni HELLAS VERONA-Brescia – La domenica pomeriggio in Serie A offre anche il match del Bentegodi tra Verona e Brescia. Miglior difesa, la squadra scaligera cerca conferme dopo il colpaccio di Parma. In casa lombarda, invece, Corini è sotto pressione e la sconfitta casalinga contro l’Inter non ha aiutato. Le scelte. Squadra che vince non si cambia. Juric vuole modificare il meno possibile. Solito 3-4-2-1, gli ...

Video/ Nanterre Brescia - 65-73 - : gli highlights. Grande successo per la Germani! : Video Nanterre Brescia, risultato finale 65-73,: gli highlights della partita di basket, valida nella quinta giornata del torneo di Eurocup.

Brescia-Inter - Balotelli sbaglia un ‘gol fatto’ e poi chiede scusa sui social : “perdonatemi l’errore” [FOTO] : L’attaccante del Brescia ha chiesto scusa ai propri tifosi per il gol fallito durante il secondo tempo del match con l’Inter Una serata storta per il Brescia, una sconfitta immeritata al cospetto di un’Inter tutt’altro che perfetta. I nerazzurri si impongono 1-2 grazie ai gol di Lautaro e Lukaku, ma nel secondo tempo sono gli uomini di Corini a comandare il gioco, sbagliando numerose occasioni per pareggiare. Tra ...

Brescia-Inter - Conte ancora polemico : “devo giocare sempre con gli stessi calciatori” : Successo per l’Inter nella gara di campionato contro il Brescia, la squadra di Antonio Conte si è portata momentaneamente in vetta alla classifica, ecco le dichiarazioni dell’allenatore dei nerazzurri al termine della partita ai microfoni di Sky Sport: “diventa difficile parlare della partita, giochiamo ogni due giorni con gli stessi calciatori, è stata la quarta partita in nove giorni, c’è poco da dire ai ragazzi, ...

Brescia-Inter - i tifosi nerazzurri si scagliano contro Balotelli : cori pesanti contro SuperMario : Balotelli ricoperto di duri cori durante Brescia-Inter da parte dei tifosi nerazzurri L’Inter ha trionfato oggi al Ripamonti contro il Brescia: nel turno infrasettimanale, valido per il decimo turno del campionato italiano di Serie A, i nerazzurri, seppur con sofferenza, hanno portato a casa tre preziosi punti, che gli regalano nuovamente la vetta della classifica. Durante il match non sono mancati gli eventi spiacevoli: Mario ...

Risultati Serie A - 10^ giornata : l’Inter non sbaglia contro il Brescia - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – Di nuovo in campo, senza sosta. Il massimo campionato italiano scende nuovamente in campo dopo il weekend, c’è il turno infrasettimanale che vale il 10° turno. Nel primo match colpo grosso del Verona sul campo del Parma, decisiva la rete di Lazovic dopo pochi minuti. L’accoppiata Martinez-Lukaku trascina l’Inter contro il Brescia, finisce 1-2. Alla ricerca dei tre punti Juventus e Napoli, tutte e ...

LIVE Brescia-Inter 0-1 - Serie A in DIRETTA : Balotelli prova subito a trovare il pareggio - ma Handanovic gli nega la gioia del gol : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53′ Suggerimento per Donnarumma in profondità: l’attaccante non se la sente di calciare facendo scivolare, purtroppo per lui, la palla in fallo di fondo. 52′ Ritmo e intensità più elevati in questo secondo tempo. Ora fallo di Mangraviti su Lautaro Martinez. Respira l’Inter. 49′ MISCHIA NELL’AREA INTERISTA: DONNARUMMA CI prova DA TERRA…Handanovic COMPIE ...

Brescia - denunciati quattro ultras delle Rondinelle : rapina ai danni dei fiorentini [DETTAGLI] : quattro ultras del Brescia sono stati denunciati dagli agenti della Digos per una rapina ai danni di alcuni tifosi fiorentini, lo scorso 21 ottobre, al termine dell’incontro di Brescia-Fiorentina. Uno dei denunciati è minorenne. Al termine della partita gli aggressori, dopo aver notato quattro tifosi fiorentini raggiungere la loro auto, si sono avvicinati per farsi consegnare una sciarpa della squadra toscana. Al rifiuto, il tifoso ...

5 Daspo per Napoli-Brescia e 5 per Napoli-Verona [DETTAGLI] : Il Questore di Napoli ha adottato provvedimenti di divieto di accedere alle manifestazioni sportive (Daspo) per periodi da uno a due anni nei confronti di quattro persone in ordine a condotte di “scavalcamento” dal settore inferiore della curva B a quello superiore in occasione dell’incontro Napoli-Brescia dello scorso 29 settembre, nonché nei confronti di una quinta in quanto condannata per rapina. Con riferimento ...

Di Gennaro : “Troppo pochi 5 punti contro Cagliari - Torino - Brescia e S.P.A.L.” : Antonio Di Gennaro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb in merito al momento del campionato. Ha parlato anche dell’Atalanta di Gasperini. Di Gennaro ritiene che manchi qualcosa al Napoli in quanto nelle sfide contro Cagliari, Torino, Brescia e SPAL, sono stati raccolti solo 5 punti sui 12 disponibili. “Mi hanno sorpreso i pareggi di Inter e il Napoli. I nerazzurri – (l’allenatore ...