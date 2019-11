Bracconaggio nelle valli bresciane | denunciato il gestore del più grande impianto di

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) Poche settimane fa abbiamo vinto l’ennesima battaglia legale contro la riapertura dei roccoli (impianti di cattura dell’avifauna selvatica), fermando ancora una volta al Tar la Regione Lombardia che, bocciata ripetutamente anche dai governi nazionali e dall’Europa, voleva alzare nuovamente le reti e costringere all’ergastolo migliaia di uccelli selvatici destinati a diventare richiami vivi per la caccia da appostamento. E’ di ieri invece la notizia che il Consiglio dei Ministri ha annullato la delibera regionale illegittima. È stato unrisultato, ma le recentissime operazioni di polizia in campo venatorio, in parte portate a termine anche grazie alle segnalazioni della nostra associazione, impegnata come ogni anno in un proprio campo anti, dimostrano che nel Bresciano la chiusura dei roccoli è una questione più di forma che di sostanza. I carabinieri ...

