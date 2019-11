Borussia Monchengladbach-Roma 2-1 | le pagelle di CalcioWeb | i giallorossi non sanno a che

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma 2-1 - Europa League in DIRETTA : Thuram regala il successo ai tedeschi nel recupero - giallorossi battuti. Pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 22.56 Le Pagelle della gara Borussia MOENCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer 6; Lainer 6,5, Elvedi 5, Jantschke 6 (dal 28′ Hofmann), Wendt 6(dall’85 Bensebaini sv); Ginter 6, Zakaria 6,5; Neuhaus 6 (dal 75′ Plea 6,5), Bènes 6, Thuram 7; Stindl 5,5. All. Rose 6,5. ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 5,5; Santon 5,5, Smalling 6, Fazio 5,5, Kolarov 5,5; Mancini 5 (dal 59′ Diawara 5), Veretout 6; ...

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma 1-1 - Europa League in DIRETTA : si entra nel recupero. Roma ora in sofferenza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90+2′ Fallo su Smalling da parte di Plea. Intanto viene ammonito per perdita di tempo Diawara. 90+2′ Kolarov sul ribaltamento di fronte, dopo aver commesso fallo, sbroglia nel centro dell’area mettendo in angolo. 90+1′ Chiusura decisiva di Lainer su Kluivert, lanciato (ancora una volta) in velocità. 90′ Saranno 5 i minuti di recupero. 89′ Under recupera la palla, ...

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma 1-1 - Europa League in DIRETTA : ultimi dieci minuti. Giallorossi a caccia del colpaccio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 86′ Ora invece è il Gladbach a cercare di prendere in mano il comando delle operazioni. 83′ Minuti di calcio non indimenticabili. Ora è Pau Lopez ad andare al rinvio, dopo un corner non sfruttato al meglio dai padroni di casa. 80′ Terzo cambio nella Roma: fuori Pastore, dentro Perotti. Argentino per argentino, trequartista per trequartista. 78′ Tiro di Dzeko: respinto. 76′ ...

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma 1-1 - Europa League in DIRETTA : Kluivert scatenato. Va due volte vicino al gol del vantaggio giallorosso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69′ ANCORA Kluivert, QUESTA VOLTA E’ ALTO DI POCHISSIMO IL TIRO! Una freccia infuocata “il figlio di Patrik” a cui, in questo momento, manca solo il gol. 68′ Kluivert PER UN SOFFIO NON ARRIVA ALL’IMPATTO CON LA PALLA! Palla geniale di Dzeko per l’olandese che arrivato in “zona rossa” non riesce a colpire. 67′ Gioco fermo intanto per un ...

Borussia Monchengladbach-Roma 1-1 live - ancora Fazio ma stavolta nella porta giusta! : Borussia Monchengladbach-Roma live – Dopo gli impegni in campionato, la Roma torna a giocare in Europa League. I giallorossi guidano il girone, nonostante il pareggio contro il Borussia Monchengladbach all’andata. Roma beffata nel finale da un calcio di rigore inesistente concesso dall’arbitro scozzese Collum ai tedeschi. Sfida che potrebbe rivelarsi decisiva in chiave qualificazione per la squadra di Paulo Fonseca, visto ...

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma 1-1 - Europa League in DIRETTA : Fazio - dopo l’autogol segna la rete del pari. Ora la Roma prova a vincerla : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66′ Santon commette fallo di mano nel tentativo di anticipare altissimo, oltre la metà campo offensiva, il suo diretto avversario. 64′ FazioOOOOOOOOOOO PROPRIO LUI: E’ 1-1! SI FA PERDONARE DELL’AUTOGOL ANDANDO A FIRMARE IL PARI 64′ Punizione per la Roma, ancora a spingere. Salgono le torri, Fazio prova a farsi perdonare. 63′ Fatica a liberare ...

Borussia Monchengladbach-Roma 1-0 live - inizia la ripresa : Borussia Monchengladbach-Roma live – Dopo gli impegni in campionato, la Roma torna a giocare in Europa League. I giallorossi guidano il girone, nonostante il pareggio contro il Borussia Monchengladbach all’andata. Roma beffata nel finale da un calcio di rigore inesistente concesso dall’arbitro scozzese Collum ai tedeschi. Sfida che potrebbe rivelarsi decisiva in chiave qualificazione per la squadra di Paulo Fonseca, visto ...

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma 1-0 - Europa League in DIRETTA : si riparte! Giallorossi obbligati a trovare almeno il pareggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46′ COMINCIA LA RIPRESA: PALLA AL Borussia MOENCHENGLADBACH In un primo tempo dove la Roma ha sofferto la pressione dei padroni di casa, riuscendo comunque a non rischiare troppo, a determinare il risultato di 1-0 a favore del Borussia Monchengladbach è stato lo sfortunato autogol di Fazio. Nella ripresa ai Giallorossi servirà più passo e pericolosità in attacco, se vorranno cambiare le sorti ...

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma 1-0 - Europa League in DIRETTA : padroni di casa avanti all’intervallo - autogol di Fazio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE In un primo tempo dove la Roma ha sofferto la pressione dei padroni di casa, riuscendo comunque a non rischiare troppo, a determinare il risultato di 1-0 a favore del Borussia Monchengladbach è stato lo sfortunato autogol di Fazio. Nella ripresa ai giallorossi servirà più passo e pericolosità in attacco, se vorranno cambiare le sorti dell’incontro. FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO: Borussia ...

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma 1-0 - Europa League in DIRETTA : Fazio - è autogol. Tedeschi in vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35′ AUTOGOL DI Fazio: Borussia MOENCHENGLADBACH 1-0 ROMA. Errore del centrale argentino che interviene infilando nella propria rete un innocuo traversone dalla sinistra di Thuram 33′ Annotazione tattica: dopo il cambio è Zakaria ad essersi abbassato sulla linea difensiva, che è a 3, mentre Hofmann è andato a centrocampo. 32′ Ci riprova Neuhaus: è un tiraccio che termina ...

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma 0-0 - Europa League in DIRETTA : Zaniolo e Bènes vicinissimi al gol. La Roma vuole passare in vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29′ PASTORE CON UNA SERPENTINA CLAMOROSA! Tiro del fantasista argentino che viene respinto da Sommer: gran giocata del Flaco. 28′ Cambio per infortunio nel Borussia Monchengladbach: fuori Jantschke, dentro Hofmann. 26′ BENES CON UN GRAN TIRO DALLA DISTANZA: Pau Lopez si lancia alla sua destra riuscendo addirittura a bloccare un tiro piuttosto potente. 25′ Zaniolo prova ad ...

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma 0-0 - Europa League in DIRETTA : Zaniolo va vicino al gol del vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12′ Zaniolo DI TESTA…ANTICIPO SECCO, MA PALLA ALTA DI POCHISSIMO SOPRA LA TRAVERSA 11′ Continua a premere la Roma, ora è angolo per i giallorossi. 10′ Sommer esce fuori dalla propria area per anticipare un Kluivert lanciato in velocità dalla sponda di Dzeko. 9′ Crosso di Kolarov che mette un po’ di panico nella difesa tedesca, i centrali però riescono a sbrogliare ...

Borussia Monchengladbach-Roma 0-0 live - partiti! : Borussia Monchengladbach-Roma live – Dopo gli impegni in campionato, la Roma torna a giocare in Europa League. I giallorossi guidano il girone, nonostante il pareggio contro il Borussia Monchengladbach all’andata. Roma beffata nel finale da un calcio di rigore inesistente concesso dall’arbitro scozzese Collum ai tedeschi. Sfida che potrebbe rivelarsi decisiva in chiave qualificazione per la squadra di Paulo Fonseca, visto ...

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma 0-0 - Europa League in DIRETTA : si comincia! capitolini subito a caccia del gol del vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 20.57 Si fa sentire il pubblico di casa. Intanto arriva l’inno dell’Europa League, poi foto di rito, sorteggio e si parte. h 20.55 E’ il momento di risalire dal tunnel dello Stadion im Borussia-Park: le formazioni sono sul terreno di gioco, pronte ad iniziare. h 20.50 Le squadre rientrano negli spogliatoi per ricevere gli ultimi dettami tecnici dai rispettivi allenatori. h 20.45 ...