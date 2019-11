Borussia Moenchengladbach-Roma oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Fonte : oasport

(Di giovedì 7 novembre 2019) Dopo il controverso pareggio dell’andata all’Olimpico per 1-1, laaffronta stasera in trasferta ilper una sfida fondamentale valevole per la quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League 2019-2020. I giallorossi comandano il gruppo J con 5 punti davanti a Basaksehir e Wolfsberger con 4 e ala quota 2 e dunque con la possibilità di agganciare la formazione capitolina in caso di successo davanti al proprio pubblico. Fonseca dovrebbe scegliere il miglior undici possibile alla luce dell’importanza del match per proseguire nella buona striscia di risultati positivi in campionato. L’incontro di Europa League traverrà trasmesso in diretta tv gratuitamente e in chiaro su TV8, via satellite su Sky Sport 1 ed in direttasu Sky Go (riservato ai soli abbonati). OASport ...

