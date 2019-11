BORSA ITALIANA OGGI Unicredit a +4 | 7% | Generali a +3 | 1% | 7 novembre 2019

BORSA ITALIANA oggi/ Diasorin a +3 - 5% - Cnh Industrial a -2 - 9% - 6 novembre 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari resta in ribasso. Sul listino principale bene Diasorin . Male invece Poste Italiane e Cnh Industrial

BORSA ITALIANA OGGI/ Unicredit a +2 - 6% - Poste Italiane a -1 - 9% - 6 novembre 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in lieve ribasso. Sul listino principale bene Unicredit e Fineco. Male invece Poste Italiane

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 23.500 punti - 6 novembre 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI punta a quota 23.500. Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione in giornata