Fonte : repubblica

(Di giovedì 7 novembre 2019) A Parma la Camera Civile ha organizzato una tavola rotonda con il senatore leghista che vale come formazione per gli avvocati. Le professioniste protestano e preparano un presidio: "Ha proposto una leggele

pinoapprendi : Bologna, la rivolta delle donne contro Pillon in cattedra sull'affido familiare - cronaca_news : Bologna, la rivolta delle donne contro Pillon in cattedra sull'affido familiare - Nutizieri : Bologna, la rivolta delle donne contro Pillon in cattedra sull'affido familiare -