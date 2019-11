Bologna - donna accoltellata sul Frecciarossa : è grave. Fermato l'aggressore : è l'ex fidanzato. Ferito anche un altro passeggero : Una donna è stata colpita con diverse coltellate su un treno Frecciarossa partito da Torino e diretto a Roma: è stata portata via intubata e sarebbe in gravi condizioni....

Bologna - donna accoltellata sul Frecciarossa Torino-Roma : fermato l’aggressore : Una donna è stata colpita con varie coltellate su un treno Frecciarossa partito da Torino e diretto a Roma: è stata portata via intubata e sarebbe in gravi condizioni. l’aggressore è stato bloccato dalla Polizia Ferroviaria nella stazione sotterranea di Bologna, grazie anche alla collaborazione di alcuni viaggiatori. Il treno è ancora fermo per i rilievi della Scientifica. Sembra che i due si conoscessero. Il ferimento è avvenuto poco dopo le ...

Dramma a Bologna - donna di 35 anni accosta in strada e si suicida dandosi fuoco in auto : La tragedia lungo la strada Porrettana tra i comuni di Casalecchio di Reno e Sasso Marconi, nella città metropolitana di Bologna. In un primo momento si era pensato a un incidente ma dai successivi accertamenti da parte dei carabinieri è emerso che si era trattato di un suicidio . La vittima, residente in zona , ha comprato della benzina poco prima e si è data fuoco.Continua a leggere

Bologna - donna muore in un incidente stradale in autostrada nei pressi di Casalecchio : Un terribile incidente stradale ha causato il decesso di una donna di 62 anni residente da diversi anni nella città di Pesaro, ma originaria della provincia di Piacenza. La donna stava viaggiando nei pressi di Casalecchio insieme al marito su una moto, quando un mezzo pensante li ha travolti. La donna è stata sbalzata rovinosamente sull'asfalto e nonostante il rapido intervento del personale medico, non ci sarebbe stato nulla da fare. Il marito, ...