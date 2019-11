Big Ant Studios e BIGBEN annunciano AO Tennis 2 : BIGBEN e Big Ant Studios, sviluppatore australiano leader nello sviluppo di titoli sportivi, sono liete di annunciare la loro partnership per la pubblicazione e la distribuzione di AO Tennis 2, il secondo capitolo del videogioco ufficiale degli Australia Open. In AO Tennis 2, gli appassionati di Tennis potranno immergersi in una nuova e appassionante modalità carriera con una forte componente narrativa. Per la ...

Uomini e donne/ Anticipazioni oggi - 7 novembre : Valeria Bigella... - Trono Classico - : Uomini e donne, Anticipazioni puntata di oggi, 7 novembre, del Trono Classico: segnalazioni per Giulia che finisce in lacrime, e Giulio Raselli?

Risultati NBA – Harden si abbatte sugli Warriors - Antetokounmpo vince il Big match contro i Clippers : Sixers ko : James Harden trascina i Rockets al successo sugli Warriors, Antetokounmpo dominante nel match contro i Clippers, secondo ko consecutivo per i Sixers: i Risultati NBA della notte Notte NBA ricca di match che hanno tenuto compagnia ai nottambuli con tanto spettacolo e verdetti importanti. Gli Houston Rockets raccolgono il quinto successo stagionale superando i Golden State Warriors al Toyota Center.Nonostante le tante assenze di Golden State ...

Champions - Atalanta-Manchester City : Biglietti a partire da 45 euro : biglietti Atalanta Manchester City – L’Atalanta si prepara a scendere in campo con il Manchester City nella quarta gara della fase a gironi della UEFA Champions League. I bergamaschi sono ancora alla ricerca dei primi punti dopo le tre sconfitte subite nelle prime tre uscite nella massima competizione europea per club. Questa sera, i nerazzurri […] L'articolo Champions, Atalanta-Manchester City: biglietti a partire da 45 euro è stato ...

Le Big d’Europa in sofferenza - tra squadre in crisi ed altre altalenanti : poche certezze dopo la prima parte di stagione : In attesa delle partite di Champions League, è arrivato il momento dei bilanci dopo l’ultima giornata dei campionati europei, è una stagione strana per quanto riguarda i vari tornei con poche squadre che sembrano in grande forma. Pochi club sono stati fino al momento convincenti, in grande forma sicuramente il Liverpool, i Reds si sono confermati dopo la vittoria della Champions League della scorsa stagione ed adesso ...

Ibrahimovic al Bologna - le importanti parole di Bigon : “Si sono sentiti con Mihajlovic”. I tifosi sognano : ”Il rapporto fra lui e Sinisa è diretto, si sono sentiti in questi mesi per questa brutta parentesi che il mister sta combattendo e si sono scambiati anche delle opinioni sul futuro di Ibrahimovic, ma lo può decidere solo lui, la palla è in mano sua”. Il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon apre all’arrivo di Ibrahimovic in rossoblu facendo sognare i tifosi: ”Dovrà decidere nei prossimi mesi cosa fare, noi ...

La Cina - l’Occidente e la sfida globale dei Big del quantum computing : Con la scoperta di Google si entra nel vivo della corsa al computer quantistico: dietro grandi e piccoli sotto lo sguardo vigile della sicurezza nazionale

Live Napoli-Atalanta - 10.a giornata di Serie A : Big match al 'San Paolo' : Napoli-Atalanta. Tra circa 2 ore allo stadio 'San Paolo' di Napoli scenderanno in campo il Napoli di Carlo Ancelotti e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, nell'anticipo delle ore 19 della 10.a giornata del campionato di Serie A, alle ore 21 si giocheranno altri 6 match e spiccano in modo particolare Lazio-Torino e Udinese-Roma con la Juventus impegnata in casa contro il Genoa, domani chiude Milan-Spal. Il Napoli è in un momento complicato della ...

Ciclismo - quanti trasferimenti nel 2020! Nibali - Viviani - Carapaz - Dumoulin e tanti Big cambiano squadra : La stagione del Ciclismo è ufficialmente terminata, siamo nel cuore dell’autunno e si sta già iniziando a pensare alla prossima stagione con la definizione dei vari programmi di gara. Il 2020 sarà un’annata particolarmente ricca e che sicuramente regalerà grande spettacolo, il calendario sarà molto compresso con Giro d’Italia e Tour de France più vicini del solito per fare spazio alle Olimpiadi che andranno in scena subito dopo ...

“Mamma - papà e tanto Big Data” : Una rivoluzione per ognuno di noi, dalla prevenzione alle terapie. Gli scenari di Antonio Scala del Cnr: «Alla nascita una Carta per il nostro futuro»

Calcio - decima giornata Serie A 2019-2020 : turno infrasettimanale col Big match Napoli-Atalanta - impegni agevoli per Juventus e Inter : Il Campionato di Serie A 2019-2020 non si ferma e si appresta ad affrontare il turno infrasettimanale valevole per la decima giornata del girone d’andata. Il programma si apre domani, martedì 29 ottobre, con i primi due anticipi Parma-Verona (ore 19) e Brescia-Inter (ore 21). Allo stadio Tardini i padroni di casa ducali provano a dare continuità ai recenti risultati positivi andando a caccia della quarta vittoria consecutiva davanti al ...

Carlos Santana a Bologna - un unico concerto in Italia nel 2020 : Biglietti in prevendita : Carlos Santana in Italia, per un unico concerto a Bologna, nel 2020. La location è quella dell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Vincitore di 10 Grammy Awards e 3 Latin Grammy, chitarrista di fama mondiale inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, Carlos Santana sarà in concerto in Europa in occasione del tour mondiale Miraculous 2020 World Tour che la prossima primavera lo porterà anche nella penisola. Una la data attesa in Italia: ...

NextGen 2019 : quanto costano i Biglietti e come acquistarli. La guida completa : Si stanno avvicinando le Next Gen ATP Finals 2019, che dal 5 al 9 novembre riuniranno i sette migliori giocatori sotto i 21 anni più Jannik Sinner, scelto come wild card italiana. Andiamo a vedere quanto costano i biglietti per singole giornate e sessioni. Il martedì la sessione pomeridiana parte da 22 euro e quella serale da 27.50 euro, per arrivare rispettivamente a 38.50 e 44 euro per i posti più costosi. Le fasce di prezzo aumentano il ...

Grand Prix Ginnastica 2019 - presentata la kermesse : spettacolo a Milano il 23 novembre - show con i Big dell’Italia e tante stelle : Il Fastweb Gran Prix di Ginnastica – Trofeo 150 anni andrà in scena sabato 23 novembre all’Allianz Cloud di Milano. Oggi è stato presentato l’evento nel capoluogo meneghino, la prestigiosa kermesse torna in Lombardia a distanza di 15 anni dall’ultima volta e si preannuncia altamente spettacolare: un’imperdibile esibizione sul format del tradizionale Galà con lo show delle principali stelle italiane di artistica, ...