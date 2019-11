Beautiful Anticipazioni Americane | Thomas bacia Zoe | ma è ossessionato da Hope

Beautiful - anticipazioni americane : THOMAS scompare? : Sarà THOMAS Forrester la vittima degli eventi che, nelle imminenti puntate americane di Beautiful, porteranno ad una morte importante? Il fatto, come già vi avevamo riportato, avrà luogo nell’episodio che negli Stati Uniti andrà in onda l’8 novembre. Ma, sempre che questa morte di compia, sarà davvero reale? Oppure presunta? Il nuovo interprete del primogenito di Ridge e Taylor, Matthew Atkinson, si è aggiunto al cast solo la scorsa ...

Beautiful Anticipazioni americane : Steffy è preoccupata per la sparizione di Thomas : Le prossime puntate americane di Beautiful si tingeranno di giallo, lasciando i telespettatori con il fiato sospeso in merito al destino di uno dei personaggi principali. Infatti è stato comunicato che nell'episodio in onda negli Stati Uniti l'8 novembre qualcuno morirà, anche se l'identità di questa persona non è stata svelata. Il drammatico evento potrebbe essere in qualche modo legato all'ossessione di Hope nei confronti di Douglas, infatti ...

Beautiful Anticipazioni Usa : Hope potrebbe soffrire di un disturbo mentale : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera seguita da oltre 500 milioni di telespettatori nel mondo. Le anticipazioni delle puntate in onda a novembre negli Usa, annunciano un clamoroso colpo di scena riguardante Hope Logan, interpretata dall'attrice Annika Noelle. Nel dettaglio, la figlia di Brooke potrebbe avere un serio disturbo mentale. Una teoria avvalorata dalla sua fortissima ossessione nei confronti del piccolo ...

Beautiful Anticipazioni Americane : Thomas chiede a Hope di fare sesso in cambio di Douglas : Hope cerca di convincere Thomas a dargli in affido Douglas. Il Forrester le proporrà un accordo: sesso in cambio del bambino.

Beautiful - anticipazioni USA : HOPE diventa la madre di DOUGLAS : Sempre che le insistenti indiscrezioni su una futura morte nelle puntate americane di Beautiful siano vere, a morire non sarà HOPE Logan, dato che la ragazza compare nelle anticipazioni per gli episodi successivi al papabile drammatico momento. Stando agli spoiler, infatti, il piano di HOPE avrà successo e lei riuscirà a diventare legalmente tutrice di DOUGLAS. Come riportatovi, Thomas, i cui sentimenti HOPE cercherà di sfruttare, proverà ad ...

Beautiful Anticipazioni 6 novembre 2019 : Steffy chiede a Ridge di aiutare Taylor : Steffy è molto preoccupata per sua madre e teme che possa cadere ancora una volta nel tunnel dell'alcol. La ragazza chiede così aiuto a suo padre.

Beautiful - anticipazioni puntata di mercoledì 6 e giovedì 7 novembre 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 6 e giovedì 7 novembre 2019: Ridge promette a Taylor che la proteggerà e che Brooke non la denuncerà. La Logan però invita implicitamente Bill a denunciare Taylor… Ridge e Brooke hanno un’opinione diversa sulle azioni di Taylor… Steffy invita a casa Wyatt, Sally, Xander e Zoe per ringraziarli del loro contributo al successo della Intimates. Zoe porta suo padre Reese, che, colpito da ...

Beautiful/ Anticipazioni 5 novembre : ci scapperà il morto nelle prossime puntate? : Beautiful, Anticipazioni oggi, 5 novembre: Taylor chiede a Brooke di non denunciarla mentre Ridge prende le sue parti mettendosi contro sua moglie

Beautiful - anticipazioni USA : SHAUNA resta nella soap - le novità del cast : Nelle puntate italiane di Beautiful, il personaggio di SHAUNA Fulton è ancora inedito e dovremo attendere ancora diversi mesi prima che si affacci sui nostri schermi, ma negli episodi americani della soap questo ruolo ha assunto una posizione sempre più rilevante e, almeno per il momento, le cose non cambieranno. Così si può dedurre dalla notizia riportata da soap Opera Digest, secondo cui l’attrice Denise Richards – interprete del ...

Anticipazioni Beautiful 10-16 novembre : Hope e Brooke vogliono che la Hayes se ne vada via : Le puntate di Beautiful in onda da domenica 10 a sabato 16 novembre saranno ampiamente concentrate sulle diverse vedute relative al ritorno di Taylor in città. Dopo la scoperta del suo coinvolgimento nel tentato omicidio ai danni di Bill Spencer, Hope sarà convinta che la psicologa sia una persona pericolosa e che, per tale ragione, debba essere tenuta lontana dalla bambina in arrivo. Dello stesso avviso sarà anche Brooke che tornerà alla carica ...

Beautiful Anticipazioni 5 novembre 2019 : Brooke vuole Taylor in carcere : Brooke continua a pungolare Ridge affinché il Forrester denunci l'ex moglie. Taylor è a disagio alla festa di Steffy.

Beautiful - anticipazioni e trame puntate dal 10 al 16 novembre 2019 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da domenica 10 a sabato 16 novembre 2019: Taylor incontra il dottor Reese, chiacchierano ancora e lui la bacia, cogliendola di sorpresa. Zoe si dice molto preoccupata per l’arrivo di suo padre a Los Angeles. Alla Forrester, Hope e Brooke pensano che sarebbe meglio se Taylor lasciasse la città. Quando arriva Liam, le due Logan lo pregano di stare attento a Taylor. BEAUTIFUL: tutte le nostre news ...

Beautiful - anticipazioni puntata di martedì 5 novembre 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 5 novembre 2019: Ridge si confronta con Taylor, che ha lasciato che lui finisse in prigione. Tuttavia lo stilista alla fine sembra condividere le motivazioni del gesto della Hayes. Steffy si ritrova a dover chiarire ai genitori quanto accaduto con Bill. Ridge assicura che Brooke non è senza cuore e non denuncerà Taylor. Brooke, avendo accettato di non denunciare Taylor, va da Bill spiegando di sapere ...