Aumenta l’antisemitismo in Italia | 190 casi negli ultimi nove mesi

(Di giovedì 7 novembre 2019)inè in aumento:ci sono state 190 segnalazioni distinte. Lo rilevano i dati dell’Osservatorio antisemitismo, un settore della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. "- spiega Stefano Gatti, ricercatore dell'Osservatorio - abbiamo avuto segnalazioni di 190 distinti episodi di antisemitismo in, un numero più elevato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Di questi 190 episodi il 70% circa viaggia online. Si tratta prevalentemente di insulti, poi di vandalismo, solo molto raramente di violenze fisiche: nel 2019 solo due, un signore schiaffeggiato e una donna oggetto di sputi". In crescita anche gli episodi all’interno delle scuole In merito ai motivi della crescita delle segnalazioni, secondo Gatti "sono difficili da delineare. Da un lato notiamo la crescita di ...

