Attacco choc ad alcuni autobus | 37 morti e oltre 60 feriti

(Di giovedì 7 novembre 2019) È pesantissimo il bilancio dell’avvenuto in Burkina Faso contro un convoglio di cinque bus scortato dai militari sul quale viaggiavano dipendenti locali della società mineraria canadese Semafo. Nell’agguato sono morte trentasette persone e altre sessanta sono rimaste ferite. L’di mercoledì è il più mortale degli ultimi anni. Nella zona i militari lottano per contenere la violenza islamista che ha invaso parte del Burkina Faso, situato nell’Africa occidentale. La società mineraria Semafo ha rafforzato la sicurezza lo scorso anno a seguito di incidenti armati vicino a due delle sue miniere situate nel paese. La società ha dichiarato che l’a un convoglio di cinquecon scorta militare è avvenuto sulla strada per la sua miniera di Boungou nella regione orientale dell’Est, a circa 40 chilometri dalla città di Boungou.L’ufficio del governatore dell’Est in ...

