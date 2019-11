Assegnata la scorta a Liliana Segre

Fonte : agi

(Di giovedì 7 novembre 2019) La senatrice a vitaavrà la. La decisione è stata presa dal prefetto di Milano, Renato Saccone durante una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza, ed è arrivata in seguito alle minacce via web e allo striscione di Forza Nuova esposto nel corso di un appuntamento pubblico a cui la senatrice partecipava. La notizia è riportata da diversi quotidiani.

TeresaBellanova : Centinaia di minacce, e a #LilianaSegre è stata assegnata la scorta. È gravissimo che una donna sopravvissuta agli… - Agenzia_Ansa : Liliana Segre sotto scorta dopo le minacce, assegnata la tutela alla senatrice a vita #ANSA - repubblica : Segre sotto scorta, dopo le minacce assegnata tutela a senatrice a vita [aggiornamento delle 08:15] -