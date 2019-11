Ascolti TV | Mercoledì 6 novembre 2019 Floppano sia La La Land 11 4% che Oltre la

Ascolti Tv Mercoledì 6 novembre - pareggio flop tra La La Land e Oltre la Soglia a 2 - 3 milioni : Ascolti Tv Mercoledì 6 novembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Oltre La Soglia 1×01 1a Tv- Canale 5 – 2.348 milioni e 11.4% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln La La Land 1a Tv Free- Rai 1 – 2.345 milioni e 11.3% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Chi l’ha visto – Rai 3 – 2.092 milioni e 10% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani ...

Ascolti tv mercoledì 6 novembre 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film La La Land ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 La serie Volevo fare la rockstar, seconda puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il serie Oltre la soglia ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Outcast - L'ultimo templare ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti TV | Mercoledì 6 novembre 2019 : La La Land Su Rai1 La La Land ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Oltre la Soglia ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Volevo Fare la Rockstar ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Outcast – L’Ultimo Templare ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad ...

Ascolti Tv Mercoledì 6 novembre : Ascolti Tv Mercoledì 6 novembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Oltre La soglia 1×01 1a Tv- Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln La La Land 1a Tv Free- Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Volevo Fare la rockstar 1×03-04 1a Tv- Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 30 ottobre : The Help vince con 2.8 milioni : Il film di Rai1, ‘The Help‘, si aggiudica gli Ascolti della prima serata di mercoledì 30 ottobre grazie a 2.888.000 telespettatori e il 14,48% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la seconda parte del colossal ‘Titanic‘ è stata vista da 2.278.000 telespettatori pari al 10.27% di share. Terzo gradino del podio per Rai3 dove ‘Chi l’ha visto?’ ha ottenuto 2.162.000 telespettatori e uno share del ...

Ascolti tv mercoledì 30 ottobre 2019 : Prime Time Su Rai 1 il film The Help ha registrato 2.888.000 telespettatori, share 14.5%. Su Rai 2 la serie Volevo fare la rockstar, prima puntata (live e recensione) ha registrato 1.657.000 telespettatori, share 6.7%. Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato 2.162.000 telespettatori, share 10.5%. Su Canale 5 il film Titanic - Seconda parte ha registrato un netto di 2.278.000 telespettatori, share 10.3%. Su Italia 1 il film Chiedimi ...

Ascolti Tv mercoledì 30 ottobre - vince The Help con 2 - 88 milioni - Rockstar a 1 - 6 milioni - XF 13 a 565 mila : Ascolti Tv mercoledì 30 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) The Help – Rai 1 – 2.888 milioni e 14.5% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Titanic seconda parte- Canale 5 – 2.278 milioni e 10.3% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Chi l’ha visto? – Rai 3 – 2.162 milioni e 10.5% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti ...

Ascolti TV | Mercoledì 30 ottobre 2019. The Help 14.5% - Chi l’ha Visto? 10.5% - Titanic 10.3%. Volevo Fare la Rockstar parte dal 6.7% : The Help - Viola Davis e Aunjanue Ellis Su Rai1 The Help ha conquistato 2.888.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 Titanic – Seconda parte ha raccolto davanti al video 2.278.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Volevo Fare la Rockstar ha interessato 1.657.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 Chiedimi se sono Felice ha catturato l’attenzione di 1.213.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Chi l’ha ...

Ascolti TV | Mercoledì 30 ottobre 2019 : The Help - Viola Davis e Aunjanue Ellis Su Rai1 The Help ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Titanic – Seconda Parte ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Volevo Fare la Rockstar ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chiedimi se sono Felice ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video ...

Ascolti Tv mercoledì 30 ottobre : Ascolti Tv mercoledì 30 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Titanic seconda parte- Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln The Help – Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Volevo Fare la rcokstar 1×01-02 1a Tv- Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Chiedimi se ...

Ascolti TV USA mercoledì 23 ottobre : in calo i tre Chicago dopo il crossover : Ascolti USA mercoledì 23 ottobre Ascolti USA mercoledì 23 ottobre – Orfana del crossover dei tre Chicago, NBC perde qualche punto nella media della serata sia nei rating che nei valori assoluti ma non finisce qui, perchè Chicago Med cresce comunque rispetto all’episodio pre-crossover (+0.1) registrando uno 1.2 di rating e 7.7 milioni, a seguire Chicago Fire e P.D restano stabili, 7.8mln e 1.2 e 6.7 mln e 1.1 di rating ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 23 ottobre : la finale di Amici Celebrities vince di misura su Brooklyn : Vittoria di misura per la finale di ‘Amici Celebrities’. Il programma condotto da Michelle Hunziker ha avuto la meglio in un testa a testa con il film di Rai1 ‘Brooklyn‘. Nel periodo di sovrapposizione tra i due programmi, dalle 21.47 alle 23.32, il programma di Canale 5 ha ottenuto 3.098.974 telespettatori con il 13.87% di share, mentre il film su Rai1 ha totalizzato 2.975.135 telespettatori con il 13.31% di share. ...

Ascolti tv mercoledì 23 ottobre : la finale di Amici Celebrities delude col 15.8% : Dati Ascolti Tv mercoledì sera 23 ottobre: Amici Celebrities battuto dal film Rai Brooklyn La vittoria di Amici Celebrities ieri sera mercoledì 23 ottobre era tutt’altro che scontata nonostante quella della scorsa settimana, e infatti il talent show di Maria De Filippi è stato battuto da un film di Rai Uno, Brooklyn. Un bel film […] L'articolo Ascolti tv mercoledì 23 ottobre: la finale di Amici Celebrities delude col 15.8% proviene ...

Ascolti TV | Mercoledì 23 ottobre 2019. Brooklyn a 3 mln – 13.3% - la finale di Amici Celebrities 2 - 6 mln – 15.8%. Rocco Schiavone chiude al 9.4%. Male la Bignardi (1%) : Michelle Hunziker - Amici Celebrities Nella serata di ieri, su Rai1 la prima tv di Brooklyn ha conquistato 3.020.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale5 la finale di Amici Celebrities – in onda dalle 21.46 all’1.04 – ha raccolto davanti al video 2.629.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su Rai2 l’ultima puntata di Rocco Schiavone 3 ha interessato 2.264.000 spettatori (9.4%). Su Italia1 Viaggio ...