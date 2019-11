Angi nella sede di LinkedIn all’insegna dell’innovazione e delle competenze

Mafia Foggia : “Lo uccido - gli mAngio il cuore e gioco a pallone con la testa”. 15 arresti nel clan attivo nella guerra dei baby boss a Vieste : Un gruppo di picchiatori che avevano il compito di punire i pusher che infrangevano le regole del clan, con i boss che minacciavano di “mangiare il cuore”, “tagliare le mani” e “giocare a pallone con la testa” di chi violava i diktat dell’organizzazione. È grazie a intercettazioni come questa, captate dagli inquirenti della Dda di Bari, che si è arrivati all’arresto di quindici persone, dodici in ...

Tina Cipollari ecco cosa mAngio nella mia dieta : Alla fine Tina Cipollari si è messa dieta e sta seguendo il suo nuovo percorso alimentare, durante le quali una naturopata bioterapeuta nutrizionale monitora le condizioni fisiche . La conduttrice e amica Maria De Filippi ha scelto di affiancarle una professionista affinché possa adottare di nuovo uno stile di vita più sano ed equilibrato. Nell’intervista pubblicata da “Uomini e Donne Magazine”, la Cipollari ha rivelato tutte le ...

Giordana Angi fa una rivelazione su Ornella Vanoni dopo le critiche : Amici Celebrities: Giordana Angi ‘giudica’ Ornella Vanoni prima della puntata Sono passati quattro mesi da quando Giordana Angi si è classificata al secondo posto al Serale di Amici, vinto dall’amico – collega Alberto Urso. Quello stesso studio svuotato dai coriandoli, dopo la proclamazione di Alberto Urso, ha riaperto i battenti per la sua prima versione Vip: parliamo di Amici Celebrities. Giordana Angi è capo della ...

Salame veneto - rischio-salmonella : il prodotto che non devi mAngiare - "rimborso anche senza scontrino" : Un allarme che riguarda un Salame. Aldi infatti ha pubblicato il richiamo di un lotto di Salame veneto a causa della presenza di Salmonella, rilevata nel corso di alcune analisi realizzate per conto della catena tedesca di discount da un laboratorio accreditato. Nel dettaglio, il ritiro riguarda il

Donna mAngia un calamaro vivo e sente un lancinante dolore - nella sua bocca erano nati 12 calamaretti : Una Donna di 63 anni coreana subito dopo aver mangiato un calamaro vivo è stata costretta a recarsi al più vicino ospedale per i dolori lancinanti che avvertiva. I medici hanno fatto un’incredibile scoperta il calamaro le aveva partorito nella bocca dodici piccoli calamaretti. Il sito Journal of Parasitology ha spiegato, in realtà, cosa è realmente accaduto. Il calamaro non aveva partorito nella bocca della Donna ma le aveva ...