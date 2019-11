Angelo Iannelli parla del suo brano | ' Il bambino di Aleppo non è buonista | ma cattivista'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 7 novembre 2019)è un professore di Lettere, cantautore, scrittore e attore e ha lavorato, tra gli altri, con Corinne Cléry, Michele Placido e Alessandro Haber. Lo abbiamo incontrato in occasione dell'uscita del suo ultimo singolo "Ildi",già recensito e piuttosto discusso sul web. L'intervista ad, il tuo CV è ricchissimo, hai fatto davvero di tutto e spaziato dal teatro alla Tv, alla letteratura ed alla canzone, tanto che l'8 novembre uscirà il tuo ultimo singolo "Ildi". Raccontaci com'è nato questo. La canzone è nata tra il 2016 e il 2017 in seguito alla visione del terribile video del piccolo Omran Daqneesh, ilsiriano divenuto, suo malgrado, il simbolo della guerra in Siria. Annalisa Parente, che ha scritto con me il testo del, mi ha proposto di scriverci qualcosa insieme e mi ha fatto leggere dei versi ...

