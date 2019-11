Anche OPPO potrebbe lanciare top di gamma nascosti nella fascia media

Il Barcellona corre troppo poco - Anche in Catalogna è polemica : correre o non correre. Titola così il quotidiano catalano La Vanguardia. Barcellona come Napoli, anche lì sta montando la polemica sui chilometri percorsi una partita. Tutto il mondo è paese. Dato – quello dei chilometri percorsi – che per Francesco Mauri, preparatore atletico del Napoli, è più o meno inutile. A Barcellona sono rimasti colpiti dai numeri forniti dalla Uefa per la partita di Champions vinta da Messi e compagni a Praga ...

Elezioni Spagna - questione catalana penalizza il premier SAnchez : troppo ambiguo. Vox cresce e punta a diventare terzo partito : La sentenza del processo contro i dodici leader catalani e i conseguenti scontri di piazza che hanno infiammato la Catalogna rischiano di penalizzare il partito Socialista spagnolo del Presidente del governo, Pedro Sánchez, in vista delle prossime Elezioni del 10 novembre, dopo l’impossibilità di formare un governo dopo il voto di aprile. Le aspettative del Psoe di riuscire a guadagnare un numero di seggi sufficiente a creare una ...

Disabilità : se l’inclusione passa Anche da un’opportunità di lavoro : I numeri dell'iniziativaCometaLa struttura e l'assortimentoIl designL'edificioLe iniziative di inclusione sociale, cioè quelle che mirano a dare a tutti, ma proprio tutti, una pari dignità nel rapporto quotidiano con la vita, fortunatamente in Italia non mancano. Sul fronte pubblico è stato recentemente ipotizzato perfino un Ministero della Disabilità, le cui funzioni sembra saranno affidate alla fine a un sottosegretario della Presidenza del ...

Icardi : “Tornerò a Milano - Anche se Parigi è di un altro livello. In Italia si parlava un po’ troppo di me”” : La quiete dopo la tempesta. Mesi intensi quelli vissuti da Mauro Icardi, a cui sicuramente spesso saranno fischiate le orecchie. E’ stato, almeno in Italia, tra i calciatori di cui si è parlato di più, e non per le prestazioni in campo. La sua vicenda è ben nota, ma adesso l’attaccante ha trovato un equilibrio a Parigi e la sua stagione sembra essere iniziata bene. L’ex centravanti dell’Inter ha parlato in esclusiva ...

Il finale del Trono di Spade scontenta Anche il regista : troppo frettoloso - ma impossibile contestare Benioff e Weiss : L'episodio finale de Il Trono di Spade è andato in onda più di quattro mesi fa, ma la stampa continua a stuzzicare le parti coinvolte per cogliere i segni di malumore più persistenti. A dar voce a dubbi e recriminazioni, questa volta, è il regista Neil Marshall, che in una recente intervista a Metro ha dichiarato apertamente di esser stato in disaccordo con alcune scelte creative degli showrunner, David Benioff e D.B. Weiss. È molto ...

La prova del cuoco - il dolore di Elisa Isoardi : Anche per lei è troppo. Silenzio in diretta : La prova del cuoco, la puntata di giovedì 10 ottobre inizia con una grande tristezza. Ovviamente il motivo è la morte di Beppe Bigazzi, il giornalista appassionato di gastronomia e volto storico del programma venuto a mancare a causa di una grave malattia contro la quale lottava da anni. Beppe Bigazzi era un personaggio amatissimo dal pubblico e la sua scomparsa, a 86 anni, ha addolorato tutti. L’annuncio della scomparsa di Bigazzi è stato dato ...

Donna alza troppo il gomito durante un battesimo a MAnchester si ritrova a Ibiza - rischia di perdere il posto : Un’avvenente Donna di 32 anni era andata a un battesimo a Manchester ma dopo aver bevuto un po’ troppo si è ritrovata a Ibiza. La Donna era stata invitata da amici alla cerimonia ma non era riuscita a controllarsi bevendo più del dovuto. Dopo qualche ora si è ritrovata sull’isola di Ibiza senza la possibilità di rientrare a casa immediatamente, rischiando di perdere il lavoro. La Donna si chiama Rachael Wynn e come raccontato da un ...

Serie A - l’incertezza dura solo due mesi : la Juve è ancora troppo superiore. Anche per l’Inter : La sorpresa della nuova Inter di Antonio Conte e il fantasma della vecchia Juventus di MassimilianoAllegri. Le sei vittorie consecutive dei nerazzurri e qualche balbettio dei bianconeri. I dubbi su Maurizio Sarri, l’attesa, la rivalità, il derby d’Italia. Tutto molto coinvolgente. Ma dopo due mesi di “chiacchiere” ci sono ancora i bianconeri davanti a tutti. Inter-Juventus è un duro risveglio per tutti quelli che speravano di assistere al ...

Roma-Cagliari - Fonseca : “Scelte obbligate - out Anche Florenzi. Pressione? Chi non la sopporta coltivi patate” : Paulo Fonseca, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida contro il Cagliari, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sugli avversari di domani e sugli infortuni che rendono le scelte di formazione praticamente obbligate: “Mi aspetto una partita difficile, contro una squadra che sta facendo un ottimo campionato e che viene da una serie di risultati positivi. Noi veniamo da un periodo complicato, con pochissimo tempo per ...

Insulti social a Santanchè e a Brunetta - opposizioni chiedono dimissioni Fioramonti : Insulti a Daniela Santanche' e a Renato Brunetta, al quale viene augurata una dose di manganellate dalla polizia. Ma anche considerazioni sulla polizia paragonata a "un corpo di guardia del potere". Il tutto sulla pagina social di Lorenzo Fioramonti, ministro dell'Istruzione. Parole che Fioramonti ha affidato ai suoi account, prima dell'impegno politico nel governo. E, tuttavia, c'e' abbastanza materiale per portare le opposizioni a chiedere le ...

Autonomia : Zaia - ‘al Sud ci hanno votato perché è opportunità Anche per loro’ (2) : (AdnKronos) – ‘La verità ‘ sottolinea Zaia – è che i Grillini non hanno voluto e non vogliono l’Autonomia e questo è il vero e unico motivo per il quale non abbiamo potuto realizzarla. Lo ha svelato anche il ministro Provenzano che nelle settimane scorse ha ha ringraziato ufficialmente l’ex ministro del Sud, Lezzi, per ‘averla bloccata’. Ma soprattutto c’è un dato inconfutabile: il ...

Autonomia : Zaia - ‘al Sud ci hanno votato perché è opportunità Anche per loro’ : Venezia, 2 ott. (AdnKronos) – ‘Sono anni che la Lega parla di Autonomia, tanto da essere ormai definita come il ‘partito dell’Autonomia’. Ritengo che se il problema di Salvini fosse stato davvero il rischio di perdere voti al Sud, allora non si spiegherebbe la valanga di consenso ottenuto dalla Lega nelle elezioni europee non soltanto al Nord ma anche nelle regioni del Meridione”. Così il Presidente ...