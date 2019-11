«American Horror Story | 1984» su SKY Fox Streaming | uscita | trama | cast | news

American Horror Story fa un salto in un campo estivo del 1984 nella nona stagione da oggi su Fox : L'Horror va in vacanza.Ryan Murphy porta la nona stagione di American Horror Story indietro nel tempo e precisamente fino al 1984, come è evidente fin dal titolo di questa stagione di American Horror Story: 1984. Dopo case stregate, apocalisse, reality tv e freak show è un campo estivo da incubo al centro dei nuovi episodi in partenza in Italia su Fox e in streaming su Now da giovedì 7 novembre alle 21:25 preceduti da What We do in the Shadows ...

American Horror Story 10 riparte da Sarah Paulson e un “grosso indizio” : il cast festeggia i 100 episodi in maschera : Siamo ad un passo dalla fine della nona stagione (in onda negli Usa il prossimo 13 novembre) ma Ryan Murphy guarda già avanti, ad American Horror Story 10. Il nuovo capitolo della serie antologica FX sta già prendendo forma e mentre il suo papà si dice pronto ad andare ben oltre i dieci anni di onorato servizio, i primi dettagli su ciò che vedremo nella stagione televisiva 2020/2021 stanno già arrivando. La prima certezza sembra essere il ...

American Horror Story festeggia il traguardo dei 100 episodi : la classifica dei 10 personaggi cult della serie : Festa grande sui social per il traguardo dei 100 episodi che ieri American Horror Story ha raggiunto con la messa in onda di 1984. Dieci anni fa è iniziato questo percorso guidato sapientemente dal re delle serie tv e delle rivoluzioni mediatiche Ryan Murphy, il genio che riesce a guardare sempre oltre, sempre prima degli altri. Così è stato con American Horror Story la serie FX antologica in cui, stagione dopo stagione, gli argomenti, i ...

American Horror Story 1984 rivela la storia di Mr Jingles : ma non è un po’ troppo presto? : Ryan Murphy sa stupirci e sconvolgerci e chi segue le sue serie, soprattutto alcune, sa che niente è come sembra e lo stesso accade in American Horror Story 1984 che, di mercoledì in mercoledì, continua a regalare al pubblico verità nascoste e nuovi dettagli sui volti degli assassini che popolano il quieto mondo di Camp Redwood e anche nel quarto episodio è successo lo stesso. Già il titolo "True Killers" ci aveva lasciato ben sperare ...

American Horror Story 1984 svela il vero volto di uno dei suoi protagonisti (Spoiler) : Il primo colpo di scena in American Horror Story 1984 arriva nel terzo episodio e lascia senza parole il pubblico. I fan di Ryan Murphy ormai sanno bene che quello che pensano presto potrebbe venire capovolto da quello che sarà e anche per questo nono capitolo della serie antologica FX è successo lo stesso. La serie è tornata in onda ieri sera negli Usa con il suo terzo episodio mentre in Italia non è ancora chiara l'intenzione di Sky riguardo ...

Jessica Lange in American Horror Story 10? La risposta dell’attrice non lascia spazio a dubbi : È possibile il ritorno di Jessica Lange in American Horror Story 10? La stessa domanda ha perseguitato i fan per questa nona stagione al via ormai da un paio di settimane e farà lo stesso per la prossima, già annunciata, in onda nella prossima stagione televisiva. Per molti fan della serie antologica targata da Ryan Murphy, Jessica Lange è la vera musa ispiratrice, colei che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più memorabili della serie nelle ...