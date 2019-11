Ambra Lombardo e Gaetano Arena | “C’è stato il bacio” Gossip rovente

Pomeriggio 5 : Gaetano Arena ha baciato Ambra Lombardo? E' scontro con il paparazzo Alex Fiumara (video) : Gaetano Arena contro tutti oggi a 'Pomeriggio 5'. Dopo le voci di un presunto flirt con Ambra Lombardo (fidanzata di Kikò Nalli), l'ex gieffino ha avuto un diverbio molto acceso, a Milano, con Alex Fiumara che avrebbe immortalato i due ex concorrenti del 'Grande Fratello', in centro, in atteggiamenti inequivocabili. Una paparazzata che ha infastidito il diretto interessato che si è scagliato duramente contro il fotografo.prosegui la ...

Kikò Nalli e Ambra Lombardo presto genitori? Lei : “Voglio un figlio” : Ambra Lombardo: Kikò Nalli pronto a diventare di nuovo papà? Kikò Nalli deve molto alla sua partecipazione al Grande Fratello di Barbara d’Urso. All’interno della casa più spiata d’Italia ha, infatti, trovato l’amore conoscendo Ambra Lombardo. I due, nonostante qualche difficoltà, proseguono a gonfie vele la loro relazione e, qualche ora fa, la bella professoressa ha risposto alle curiosità dei suoi fan rivelando di ...

Ambra Lombardo sexy sposa su Instagram… un messaggio per Kikò? : Dopo essere usciti dal “Grande Fratello” Ambra Lombardo e Kikò Nalli hanno avuto i loro alti e bassi. L’intervento al seno di lei e il presunto flirt con Gaetano Arena hanno messo in crisi la coppia, ma adesso su Instagram Ambra viaggia spedita in direzione dell’altare. Negli ultimi tempi, infatti, la professoressa-modella si è specializzata in servizi fotografici con abiti bianchi decisamente hot.-- -- Il fisico perfetto di Ambra, d’altra ...

Kikò Nalli a L’Isola dei Famosi 2020? La reazione di Ambra Lombardo : Isola dei Famosi, Kikò Nalli nel cast di Alessia Marcuzzi? Lui: “Devo parlarne con Ambra” Kikò Nalli, dopo l’esperienza al Grande Fratello di Barbara d’Urso, potrebbe presto tornare sul piccolo schermo degli italiani. Dove? All’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi! Tra le pagine di Di Più Tv, l’ex marito di Tina Cipollari ha dichiarato di aver sostenuto il provino negli studi Mediaset ma che non può ancora ...

Gaetano Arena e il presunto flirt con una misteriosa ragazza fidanzata - l'indiscrezione : «È Ambra Lombardo e tradisce Kikò Nalli» : Gaetano Arena ha un flirt con una misteriosa ragazza già impegnata? Il gossip scoppiato ieri nel salotto di Pomeriggio 5 ha travolto anche un'altra gieffina, Ambra Lombardo, fidanzata con...

Ambra Lombardo tranquillizza i fan e smentisce il presunto flirt segreto con Gaetano Arena : Nella puntata di Pomeriggio Cinque di ieri, 1 novembre, è scoppiato il gossip intorno a Gaetano Arena che avrebbe un flirt con un volto noto della televisione e del programma di Barbara d'Urso. Dopo la trasmissione, l'influencer Deianira Marzano ha affermato che la donna in questione sarebbe Ambra Lombardo. Il 22enne napoletano era presente in studio e ha ammesso che si sta vedendo con una donna, senza però fare il nome di Ambra. Dopo la sua ...

Gaetano Arena e il presunto flirt con una misteriosa ragazza fidanzata - l’indiscrezione : «È Ambra Lombardo e tradisce Kikò Nalli» : Gaetano Arena ha un flirt con una misteriosa ragazza già impegnata? Il gossip scoppiato ieri nel salotto di Pomeriggio 5 ha travolto anche un’altra gieffina, Ambra Lombardo, fidanzata con Kikò Nalli. La bella professoressa ha cominciato a frequentare l’ex di Tina Cipollari dopo la partecipazione al Grande Fratello e nonostante le polemiche. In molti non credevano ai suoi sentimenti giudicandola opportunista. Sarebbe stata Deianira ...

Ambra Lombardo - flirt segreto con ‘lui’. Panico nel locale e scatta la rissa col paparazzo : Nella casa del Grande Fratello si è presentato dicendo di essere un grande conquistatore e di saperci fare con le donne. Stiamo parlando di Gaetano Arena. L’ex concorrente dell’ultima edizione del reality show condotto da Barbara D’Urso è stato ospite di “Pomeriggio Cinque“ per parlare della rissa avuta con un paparazzo. La settimana scorsa, durante una serata con gli amici, Gaetano Arena avrebbe aggredito un paparazzo, che lo stava seguendo per ...

Ambra Lombardo e Gaetano Arena - flirt segreto? Parla la fidanzata di Kikò : Ambra Lombardo e Gaetano Arena flirtano in segreto alle spalle di Kikò Nalli? Si accende il gossip sugli ex gieffini, Parla la professoressa Ieri, nel salotto di Pomeriggio 5, è scoppiato il gossip attorno a Gaetano Arena. L’ex gieffino, presente in studio, ha fatto sapere di frequentare una ragazza. L’opinionista Karina Cascella e il paparazzo […] L'articolo Ambra Lombardo e Gaetano Arena, flirt segreto? Parla la fidanzata di ...

Ambra Lombardo e Kikò Nalli - il retroscena su Tina Cipollari : “L’ha fatto troppe volte” : Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono innamorati nella Casa del Grande Fratello. L’ex marito di Tina Cipollari e la sexy professoressa siciliana hanno continuato a vivere la loro relazione anche lontani dalle telecamere anche se non sono mancati alti e bassi. Ricordiamo la polemica sui commenti dei figli che Kikò ha avuto dalla ex, ma anche l’ironia usata dalla stessa Tina nel commentare questa love story. Poi, poco tempo fa, la coppia nata nel ...

Mattino 5 - Ambra Lombardo ammette : “Non andrei più sotto i ferri” : Ambra Lombardo a Mattino Cinque: la confessione inaspettata sull’operazione al seno Ambra Lombardo è stata invitata questa mattina da Federica Panicucci per parlare del suo intervento estetico. La fidanzata di Kikò Nalli, infatti, non molto tempo fa ha deciso di aumentare il volume dei suoi seni. Anche se a Mattino 5 ha confidato che non tornerebbe mai più sotto ai ferri. In quanto, nonostante non sia un intervento particolarmente ...

Ambra Lombardo soffre ancora dopo l’intervento : “È stato difficile” : Ambra Lombardo torna a parlare dell’operazione: la confessione Ambra Lombardo ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più. E in questa occasione la ragazza ha ovviamente parlato della sua relazione con Kikò Nalli, rassicurando ancora una volta tutti sul fatto che ormai siano riusciti a superare le loro piccole divergenze. Ma non è finita qua perchè Ambra del GF ha fatto parlare in questo periodo anche per aver deciso di ...

Kikò Nalli aggredito 'trauma cranico' : come sta?/ Ambra Lombardo 'basta violenza!' : Kikò Nalli aggredito, finisce in ospedale dopo essere stato colpito alla testa. La fidanzata Ambra Lombardo lancia un appello: 'basta violenza!'.

Kikò Nalli raggiunge Ambra Lombardo. Lei : “Sono tornata triste” : Ambra Lombardo: la confessione sul suo passato dopo l’incontro con Kikò Nalli Kikò Nalli aveva rivelato che a causa dei suoi numerosi impegni lavorativi, e famigliari, non poteva trascorrere molto tempo con Ambra Lombardo. Per questo motivo, non appena arrivato in Sicilia per i workshop che sta conducendo di recente, non ci ha pensato due volte a raggiungere la sua amata, pubblicando anche un tenero scatto che li ritrae insieme, nel ...