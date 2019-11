Alto Adige Allerta Meteo Arancione 7 8 9 Novembre 2019

Alto Adige : Lollobrigida - ‘provincia tappezzata da manifesti anti-italiani - siano rimossi’ : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “In Alto Adige ennesima provocazione anti-italiana della destra secessionista filo-austriaca di Eva Klotz e Sven Knoll. Tutta la Provincia di Bolzano infatti è da giorni tappezzata di manifesti firmati ‘suedtiroler-freiheit’, nei quali campeggia la foto di un cadavere col cartellino all’alluce e la scritta ‘Il medico non conosceva il tedesco. Per capire i pazienti ed essere ...

Allerta Meteo Alto Adige - nuove nevicate in arrivo : venerdì anche a 600 metri : A tre settimane dall’apertura del tradizionali mercatini di Natale e a un mese da quella della stagione sciistica, in Alto Adige l’inverno sembra essere già arrivato. La neve in queste ore sta cadendo mediamente oltre i 1.600 metri. La Protezione civile Altoatesina ha comunicato che da domani sera fino a sabato mattina sarà in vigore lo stato di Allerta ‘Alfa’ di moderata criticità idrogeologica per nevicate a quote medie ...

Maltempo Alto Adige : neve al Brennero - temperature in calo : Prima nevicata della stagione in Alto Adige: fiocchi cadono tra Vipiteno e Brennero, a Resia, in Val Ridanna e nella zona di Tubre. La neve cade anche a 1.300 metri. Sull’autostrada A22 del Brennero le carreggiate sono innevate sopra Vipiteno fino al confine di Stato del Brennero. La statale del passo Stelvio è stata chiusa per motivi di sicurezza, Vige la chiusura invernale per i passo Rombo (tra Merano e l’Austria) e Stalle (Val ...

Maltempo Trentino Alto Adige : pioggia a fondovalle e neve sui rilievi : Domenica caratterizzata da una forte ondata di Maltempo su tutto il Trentino Alto Adige. pioggia battente a fondovalle e neve sui rilievi mediamente attorno ai 2000 metri. In alcune zone del Trentino occidentale, in particolare in Val Rendena i fiocchi bianchi sono caduti anche a 1600 metri. Imbiancata la localita’ turistica di Madonna di Campiglio. Spolverata di neve a Obereggen, Plan de Corones e in Val di Fassa. In flessione le ...

Vitalizi - in Trentino-Alto Adige i consiglieri di Svp presentano 37 pagine di emendamenti : e il taglio degli assegni slitta ancora : Trentasette fogli e dodici emendamenti. Su ogni foglio le firme del capogruppo Gerhard Lanz, e dei consiglieri Helmut Tauber e Josef Noggler, rappresentanti di Sudtiroler Volkspartei, il partito che da sempre governa la Provincia autonoma di Bolzano (anche se ora lo fa assieme alla Lega) e che ha un peso importante nel consiglio regionale del Trentino Alto Adige. Svp ha schierato tre dei suoi uomini più rappresentativi a difesa del vecchio ...

Olimpiadi 2026 : disegno di legge per la partecipazione dell’Alto Adige : “L’Alto Adige entra formalmente nel percorso che porterà all’organizzazione e allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026”. Lo ha annunciato il

L'Alto Adige fa dietrofront : resta il nome tradizionale : Tra incongruenze, errori voluti o involontari, tentativi di tamponare l'accaduto, secessionisti sudtirolesi al settimo cielo per la cancellazione di un toponimo italiano e qualche 'no comment' di troppo, alla fine è arrivato un dietrofront ma soprattutto una nuova conferma su come si chiama la provincia più settentrionale d'Italia. 'Alto Adige' resterà 'Alto Adige' e il singolo cittadino appartenente al gruppo linguistico italiano ...

La fatica di stare insieme in Alto Adige : La fatica di stare insieme travolge gli argini, drammaticamente come fra Catalogna e Spagna, scioccamente come nella cancellazione delle parole Alto Adige, drammaticamente e scioccamente come nel Regno Unito che non riesce a uscire se non da sé, tragicamente come nel Rojava squartato: sempre irragio

Alto Adige - la provincia di Bolzano ci ripensa : la denominazione resta in tutti i documenti : "Si è trattato di un'incongruenza a cui abbiamo voluto porre rimedio nel più breve tempo possibile", ha spiegato presidente della provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher annunciando una nuova legge ad hoc per annullare gli effetti della precedente norma che cancellava il Temine Alto Adige da alcuni documenti ufficiali.Continua a leggere

Dopo polemiche torna nome "Alto Adige" : 18.00 La giunta provinciale di Bolzano ha approvato un disegno di legge ad hoc per modificare l'articolo 1 della legge europea. II termine "Provincia di Bolzano" sarà sostituito con "Alto Adige". Il ddl arriverà in consiglio provinciale nella sessione di fine novembre. Lo ha annunciato il governatore Kompatscher,Dopo le aspre polemiche dei giorni scorsi. "Si è trattato di un'incongruenza a cui abbiamo voluto porre rimedio-ha dichiarato-non si ...

“Alto Adige” o “Provincia di Bolzano” - la differenza per seppellire il fascismo : Il nome "Alto Adige" non è stato abolito, non potrebbe esserlo; però un intervento incidentale e provocatorio del Consiglio provinciale di Bolzano lo ha escluso dal testo di un disegno di legge in discussione, e questa scintilla ha riportato sulla scena nazionale il conflitto fra i nomi "Alto Adige", "Südtirol" e "Provincia Autonoma di Bolzano".Continua a leggere

Corridoio del Brennero : incontro tra Alto Adige - Tirolo e Baviera : Le misure da attuare a breve e lungo termine per ridurre l’impatto del traffico di transito lungo il Corridoio del

Idrogeno. Alto Adige partner della strategia dell’Unione Europea : L’idrogeno è un elemento fondamentale per un futuro sostenibile e con ridotte emissioni, è un’energia rinnovabile e può essere impiegato

Alto Adige o provincia di Bolzano? : La sostituzione di un’unica parola in una proposta di legge ha portato la pacifica e ricca provincia di Bolzano sull’orlo di una crisi politica. Leggi